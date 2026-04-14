Γάζα: Δύο παιδιά ανάμεσα στους έντεκα νεκρούς από ισραηλινές επιθέσεις

Τραγικό θάνατο βρήκαν έντεκα Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, μετά από επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που σημειώθηκε την Τρίτη (14.04.2026).

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ που είχε στόχο όχημα της αστυνομίας στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών της Παλαιστίνης.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένα 3χρονο αγοράκι, ο Γιαχία αλ Μάλαχι, κι ένας αστυνομικός. Εννέα περαστικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κοντά στην Τζαμπάλια, ο 14χρονος Άνταμ Άχμεντ Χαλάα έχασε τη ζωή του εξαιτίας ισραηλινών πυρών, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές και η οικογένειά του.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε το πλήγμα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν μαχητές της Χαμάς.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα συγγενείς συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τα θύματα. Κρατώντας στην αγκαλιά του τη σορό του αδικοχαμένου γιου του, ο Μούχλις αλ Μάλαχι δήλωσε πως έφευγαν από γάμο συγγενικού προσώπου όταν ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε όχημα της αστυνομίας.

«Ποιο ήταν το έγκλημά του; Θα έπρεπε να φοράει κοστούμι σήμερα (…) αλλά είναι τυλιγμένος με ένα αιματοβαμμένο σάβανο», ξέσπασε ο ξάδερφος του αγοριού, ο Χάντερ αλ Μάλαχι.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν έναν ένοπλο που είχε προσεγγίσει στρατιώτες.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, αξιωματούχοι των υγειονομικών υπηρεσιών ανακοίνωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα.

Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.