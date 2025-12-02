Κόσμος

Γάζα: Η αστυνομία του Ισραήλ παρέλαβε λείψανα που φέρεται να ανήκουν σε έναν από τους δύο τελευταίους ομήρους

Η ταυτοποίηση θα γίνει αργότερα σήμερα από την ιατροδικαστική υπηρεσία στο Τελ Αβίβ
γάζα
REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo

Τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους που παρέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας, παρέλαβε σήμερα (2/12/2025) η αστυνομία του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε, και αυτά θα εξεταστούν για ταυτοποίηση αργότερα σήμερα από την ιατροδικαστική υπηρεσία στο Τελ Αβίβ.

«Αστυνομικές δυνάμεις συνοδεύουν αυτή τη στιγμή με σεβασμό τα λείψανα του νεκρού ομήρου στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ανακοίνωσε η αστυνομία του Ισραήλ, φτάνοντας επιτέλους προς το τέλος αυτού του εφιάλτη στη Γάζα.

«Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, ευρήματα που παρέδωσε η Χαμάς», δήλωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χωρίς να αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους (ενός Ισραηλινού και ενός Ταϊλανδού υπηκόου), αλλά πρόσθεσε ότι οι αρχές βρίσκονται σε επαφή με τις οικογένειές τους.

Νωρίτερα η Χαμάς είχε ανακοινώσει ότι θα παραδώσει τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους.

Οι σοροί των δύο εναπομεινάντων ομήρων που πρέπει να παραδοθούν στο Ισραήλ πρέπει να ανήκουν στον Ισραηλινό αστυνομικό Ραν Γκβίλι, και στον Ταϊλανδό Σουντθισάκ Ρινθάλακ, οι οποίοι απήχθησαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Κόσμος
