Γάζα: «Η μαζική εκκένωση της πόλης είναι αδύνατη», προειδοποιεί η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού

Ο στρατός του Ισραήλ κήρυξε «επικίνδυνη ζώνη μαχών» την πόλη της Γάζας, προετοιμάζοντας μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, όπως θέλει η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού κατήγγειλε σήμερα (30.08.2025) τα σχέδια του Ισραήλ για μια μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας, υπογραμμίζοντας πως είναι «αδύνατο» να εφαρμοστούν με τρόπο «ασφαλή και αξιοπρεπή».

«Είναι αδύνατο να προχωρήσουμε σε μια μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή, υπό τις παρούσες συνθήκες», δήλωσε η Μιριάνα Σπόλιαριτς σε ένα δελτίο Τύπου.

«Μια τέτοια εκκένωση θα προκαλούσε μια μαζική μετακίνηση πληθυσμού που καμία ζώνη στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να απορροφήσει, δεδομένης της εκτεταμένης καταστροφής των πολιτικών υποδομών και των ακραίων ελλείψεων σε τρόφιμα, νερό, στέγη και ιατρική φροντίδα», υπογράμμισε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν ζήτησε ρητά την εκκένωση της πόλης χτες, όμως ένας εκπρόσωπος Τύπου έκρινε την Τετάρτη πως αυτή θα ήταν «αναπόφευκτη».

«Πολλοί άμαχοι δεν θα βρίσκονται σε θέση να υπακούσουν σε μια διαταγή εκκένωσης, διότι πεινάνε, είναι άρρωστοι, τραυματισμένοι», έκρινε η Μιριάνα Σπόλιαριτς.

«Εάν μια εντολή εκκένωσης δοθεί, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, το Ισραήλ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι άμαχοι θα επωφεληθούν από ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης, υγιεινής, ασφάλειας και πρόσβασης σε τρόφιμα (…). Αυτές οι συνθήκες δεν πληρούνται αυτήν τη στιγμή στη Γάζα», πρόσθεσε.

«Αυτό θα καθιστούσε κάθε εκκένωση όχι μονάχα ανέφικτη, αλλά επίσης ακατανόητη υπό τις παρούσες συνθήκες», υπογράμμισε η ίδια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονται στην πόλη της Γάζας. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου ο πόλεμος ξεκίνησε έπειτα από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.