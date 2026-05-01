ΗΠΑ: Φρουρός αγνόησε τον σκύλο των Μυστικών Υπηρεσιών που εντόπισε ύποπτο μετά τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο

Σε σκηνή χάους μετατράπηκε μια βραδιά αφιερωμένη στην δημοσιογραφική παράδοση μετατράπηκε το Σάββατο (24.06.2026), όταν ο ένοπλος Cole Tomas Allen προσπάθησε να παραβιάσει τον κύκλο ασφαλείας του ετήσιου Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Hilton της Ουάσιγκτον, στις ΗΠΑ, πυροβολώντας μέσα στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Ο ένοπλος Allen, από το Torrance της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, φέρεται να παράκαμψε τα αρχικά επίπεδα ασφαλείας, κάνοντας check-in στο ξενοδοχείο όπου συνέβαινε η εκδήλωσε, ως επισκέπτης. Οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια, ο Allen φέρεται να έτρεξε προς τον κύριο χώρο ελέγχου με μαγνητόμετρο ακριβώς έξω από την αίθουσα δεξιώσεων γύρω στις 8:30 μ.μ. Ενώ τα κενά στην ασφάλεια της εκδήλωσης έχουν ήδη τεθεί υπό αμφισβήτηση, έχει κυκλοφορήσει ένα νέο βίντεο από τον τόπο του πυροβολισμού, στο οποίο φαίνεται ένας σκύλος ασφαλείας να χτυπά δύο φορές τον δράστη πριν αυτός απομακρυνθεί και τρέξει προς τον διάδρομο κρατώντας ένα κυνηγετικό όπλο.

Εντύπωση προκαλεί επίσης ότι ένας εκ των φρουρών αγνόησε πλήρως την προειδοποίηση του σκύλου, που εντόπισε έναν ύποπτο. Η εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζανίν Πίρρο, δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τον Allen, τον ύποπτο για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Washington Hilton» στις 24 Απριλίου.

Φαίνεται επίσης να παραβιάζει ένα σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας έξω από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο αυτό την επόμενη νύχτα, όπου ο πρόεδρος επρόκειτο να απευθύνει ομιλία.

Στο βίντεο που μοιράστηκε η Pirro, φαίνεται ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας να τραβά γρήγορα το πιστόλι του και να πυροβολεί πολλές φορές προς τον Allen, καθώς ο 31χρονος άνδρας έσπευσε να περάσει το σημείο ελέγχου με ένα κυνηγετικό όπλο 12 χιλιοστών στα χέρια του, όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Την επόμενη νύχτα, στις 8:23 μ.μ., ο ύποπτος επανεμφανίστηκε στον ίδιο διάδρομο φορώντας ένα μακρύ παλτό. Στις 8:36 μ.μ., σε ένα σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας έναν όροφο πάνω από την αίθουσα χορού, το βίντεο δείχνει δύο αξιωματικούς να αρχίζουν να αποσυναρμολογούν έναν από τους μαγνητόμετρες.

Τα βίντεο ασφαλείας από το δείπνο της WHCA φαίνεται να δείχνουν έναν σκύλο της μονάδας K9 να «θεωρεί» τον Cole Allen ως ύποπτο λίγα δευτερόλεπτα πριν από την επίθεση, αλλά την στιγμή που ο σκύλος πλησίαζε, ο ιδιοκτήτης τον τράβηξε πίσω από το λουρί του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Allen φέρεται να ορμάει μέσα από τα μέτρα ασφαλείας με ένα κυνηγετικό όπλο στο χέρι, πυροβολεί έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας και ακινητοποιείται πριν φτάσει στον Πρόεδρο Τραμπ.

Η δημοσιοποίηση αυτών των βίντεο έχει εντείνει τον έλεγχο των πρωτοκόλλων ασφαλείας της εκδήλωσης. Πέρα από την αδράνεια του φρουρού να αντιδράσει στην ειδοποίηση του σκύλου, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ της ιδιωτικής ασφάλειας του ξενοδοχείου και των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Το γεγονός ότι ένας οπλισμένος ύποπτος μπόρεσε να εμπλακεί σε σωματική πάλη με μια μονάδα K-9 και να προχωρήσει παράλληλα σε έναν κοινόχρηστο διάδρομο υποδηλώνει ένα σημαντικό κενό στα μέτρα άμεσης αντίδρασης και περιορισμού.

Τι συνέβη στην εκδήλωση

Καθώς σερβίρονταν το δείπνο στους 2.600 καλεσμένους – μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου – ο Άλεν φέρεται να πέρασε τρέχοντας τα οδοφράγματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας χτυπήθηκε στο στήθος κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, αλλά το αλεξίσφαιρο γιλέκο του απέτρεψε σοβαρό τραυματισμό. Η καταδίωξη έληξε γρήγορα όταν ο ύποπτος, σύμφωνα με τον προσωρινό αρχηγό της αστυνομίας Τζέφρι Κάρολ, «σκόνταψε και έπεσε». Ο Άλεν συνελήφθη με ελαφρύ τραύμα στο γόνατο και αργότερα εξετάστηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας και εκκένωση

Μέσα στην αίθουσα δεξιώσεων, ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσε άμεσο πανικό. Μάρτυρες περιέγραψαν τους καλεσμένους να κρύβονται κάτω από τα τραπέζια, καθώς βαριά οπλισμένες ομάδες ειδικών δυνάμεων κατέκλυσαν την αίθουσα. Ο Πρόεδρος Τραμπ και η Πρώτη Κυρία μεταφέρθηκαν γρήγορα από την ομάδα ασφαλείας τους πίσω από θωρακισμένα οχήματα, πριν μεταφερθούν σε μια ασφαλή σουίτα.

Κατηγορίες για χαλαρή ασφάλεια

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας στο Hilton, καθώς ο κόσμος αναρωτιέται πώς κατάφερε ένας οπλισμένος άνθρωπος να μείνει στο ξενοδοχείο και να φτάσει στον εσωτερικό περίβολο.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Άλεν, κάτοικος του Τόρανς, παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να αμφισβητήσει την προδικαστική κράτησή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια. Ο δικηγόρος του, ωστόσο, ανέφερε ότι η επιλογή να αμφισβητήσει την κράτησή του σε μεταγενέστερο στάδιο παραμένει ανοιχτή.