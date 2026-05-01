Ισραήλ: Ο Νετανιάχου έβγαλε βίντεο από προπόνηση στο γυμναστήριο για να δείξει ότι είναι καλά στην υγεία του

Με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο απάντησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε όσους αμφισβητούν την κατάσταση της υγείας του.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έβγαλε βίντεο από προπόνηση που έκανε στου γυμναστήριο για να αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια ότι χαίρει άκρας υγείας, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει προκύψει στο Ισραήλ μια συζήτηση για την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο, που έχει γίνει ήδη viral στα social media, ο Ισραηλινός ηγέτης τονίζει ότι κάνει γυμναστική κάθε μέρα το πρωί, ενώ προσέχει ιδιαίτερα την διατροφή του.

Μετά τις πιέσεις τρικεφάλων στην τροχαλία και τις κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες, ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα προς την νεολαία ότι η γυμναστική κάνει καλό και απαραίτητη για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Netanyahu posted a video from the gym to prove that he is healthy. pic.twitter.com/RgMa22K5Ce — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 1, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε, για πρώτη φορά, στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, με τον ίδιο να δηλώνει ότι έκανε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Ο όγκος κρίθηκε καλοήθης στην αρχή, όμως στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι ο ηγέτης του Ισραήλ πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να ακολουθήσει θεραπεία, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο 76χρονος Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο της φετινής ιατρικής του αξιολόγησης, όλοι οι δείκτες για την φυσική του κατάσταση επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα και μάλιστα οι καρδιολογικές εξετάσεις του ήταν πολύ καλές και δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου έβαλε βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.