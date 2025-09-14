Γάζα: Μαζική φυγή αμάχων υπό τον συνεχή βομβαρδισμό του Ισραήλ

Σκηνές χάους επαναλαμβάνονται στους ερειπωμένους δρόμους της Γάζας. Ολόκληρες οικογένειες περπατούν με τα πόδια, κρατώντας τα παιδιά και λίγες αποσκευές, ενώ άλλοι στοιβάζονται σε φορτηγάκια ή κάρα με γαϊδούρια. Όλοι προσπαθούν να φύγουν από την πόλη, το κύριο αστικό κέντρο του θύλακα, την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει την επίθεση και εξέδωσε μαζικές εντολές εκκένωσης.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι έως και ένα εκατομμύριο κάτοικοι μπορεί να εξαναγκαστούν να φύγουν από την πόλη της Γάζας. Όμως πολλοί φοβούνται ότι ούτε ο νότος είναι ασφαλής, καθώς οι περιοχές που χαρακτηρίστηκαν «ανθρωπιστικές ζώνες» έχουν επίσης βομβαρδιστεί. Από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, τα δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα.

Μαρτυρίες φόβου και εξάντλησης

Ανάμεσα σε όσους φεύγουν, ένας ακρωτηριασμένος άνδρας που προχωρά με πατερίτσες, ένας τραυματίας σε αναπηρικό αμαξίδιο που κρατά στην αγκαλιά του ένα παιδί, αλλά και ένα ζευγάρι με νεογέννητο μωρό. Στον παραλιακό δρόμο κοντά στη Νουσεϊράτ, οικογένειες εξαντλημένες κουβαλούν τα υπάρχοντά τους στο κεφάλι, ενώ άλλοι στριμώχνονται σε φορτηγάκια γεμάτα στρώματα.

«Ζούμε σε κατάσταση πανικού και ακραίου φόβου», δήλωσε ο 32χρονος Μοχάμεντ Γκαζάλ, από τη Σουτζάγια. «Οι βομβαρδισμοί είναι αδιάκοποι από την αυγή, οι εκρήξεις και τα πυρά δεν σταματούν.» Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πάνω από 250.000 κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη τις τελευταίες ημέρες, ενώ πολλές συνοικίες στα ανατολικά έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί.

Μια πόλη μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί πλέον ότι η Γάζα είναι «επικίνδυνη ζώνη μαχών». Φυλλάδια που ρίχτηκαν από αέρος και μηνύματα στα αραβικά καλούν τους κατοίκους του λιμανιού και της συνοικίας Ρίμαλ να κατευθυνθούν άμεσα προς τον νότο. Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται, πλήττοντας πολυκατοικίες, αποθήκες όπλων και τούνελ της Χαμάς.

Η Χαμάς από την πλευρά της κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει καταστρέψει τουλάχιστον 1.600 κατοικίες και 13.000 σκηνές από τα μέσα Αυγούστου. Το Σάββατο, οι τοπικές αρχές κατέγραψαν σαράντα νεκρούς μέσα σε μία ημέρα, εκ των οποίων οι 28 μόνο στην πόλη της Γάζας. Το υπουργείο Υγείας του κινήματος ανακοίνωσε επίσης δύο θανάτους από υποσιτισμό, ανεβάζοντας σε 422 τον συνολικό αριθμό των νεκρών λόγω λιμού, ανάμεσά τους 145 παιδιά.

Μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς ορατή διέξοδο

Υπό τους συνεχείς βομβαρδισμούς, η πόλη αδειάζει ασταμάτητα. Όμως για τους κατοίκους, κάθε νέος εκτοπισμός δεν σημαίνει ασφάλεια. Ανάμεσα σε ερείπια, πείνα και αναγκαστική έξοδο, η Γάζα βυθίζεται ακόμη περισσότερο σε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της.