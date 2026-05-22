Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο αγοράκια να παίζουν μέσα στο αυτοκίνητο σε βενζινάδικο πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος

Κάμερα ασφαλείας από βενζινάδικο κατέγραψε τα δύο αγοράκια ηλικίας 5 και 3 ετών μέσα στο αυτοκίνητο, λίγο πριν η Γαλλίδα μητέρα τους τα εγκαταλείψει σε δάσος στην Πορτογαλία σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η 41χρονη μητέρα και ο 55χρονος πατριός συνελήφθησαν την Πέμπτη (21.05.2026) με την κατηγορία ότι εγκατέλειψαν τα μικρά αγόρια σε ένα δάσος στην Πορτογαλία – και μάλιστα με δεμένα μάτια – εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο όπου μεγάλωσαν. Η μητέρα είναι πλέον αντιμέτωπη με 7 χρόνια φυλάκισης.

Τα μικρά παιδιά βρέθηκαν να περιπλανιούνται σε έναν επαρχιακό δρόμο μεταξύ των πορτογαλικών πόλεων Αλκαθέρ ντο Σαλ και Κομπόρτα, γύρω στις 7 μ.μ. Οι γονείς συνελήφθησαν στην πόλη Φατιμά, 124 μίλια βόρεια του Αλκαθέρ ντο Σαλ.

Τα αδέλφια είπαν στο ζευγάρι ντόπιων που τα βρήκε ότι οι γονείς τους τα είχαν εγκαταλείψει σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία με τίποτα περισσότερο από μια αλλαξιά ρούχα, δύο φρούτα και δύο μπουκάλια νερό. Αφού τα αγόρια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί πώς κατέληξαν στην Πορτογαλία.

Στο βίντεο διακρίνονται τα αγόρια να παίζουν αθώα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου σε ένα βενζινάδικο στο Μιράντα ντο Ντούρο, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία.

Ο πατριός φαίνεται να οδηγεί το αυτοκίνητο καθώς το παρκάρει στο βενζινάδικο. Τόσο αυτός όσο και η μητέρα, από το Κολμάρ στην ανατολική Γαλλία, φαίνονται να βγαίνουν από το όχημα πριν πλησιάσουν έναν υπάλληλο. Στο πίσω μέρος, ένα από τα αγόρια φαίνεται να σκαρφαλώνει στα μπροστινά καθίσματα, ενώ το άλλο σκύβει προς τα εμπρός, στο κενό μεταξύ των καθισμάτων.

Ο πορτογαλικός τηλεοπτικός σταθμός TVI ανέφερε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 6:16 μ.μ. στις 11 Μαΐου – την ίδια μέρα που η οικογένεια έφτασε στην Πορτογαλία μέσω της Μπραγκάνσα στα ισπανικά σύνορα.

Πέρασαν τα σύνορα, αφού προηγουμένως η μητέρα είχε εξαφανιστεί με τα δύο παιδιά πριν από περίπου δύο εβδομάδες, πριν ξεκινήσουν το οδικό ταξίδι προς την Πορτογαλία.

Η μητέρα της Γαλλίδας και γιαγιά των αγοριών ανέφερε την εξαφάνιση των παιδιών στην αστυνομία, λέγοντάς τους ότι είχαν απαχθεί από τη μητέρα τους. Ο βιολογικός πατέρας των αγοριών, ο οποίος είναι χωρισμένος από τη μητέρα τους, έκανε μήνυση για απαγωγή παιδιών στην αστυνομία.

Την Τρίτη, τα μικρά αγόρια εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων. «Έκλαιγαν, ήταν τρομοκρατημένα. Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους» είπαν οι άνθρωποι που βρήκαν τα παιδιά, προσθέτοντας πως και τα δύο ήταν καλυμμένα με χώμα και έφεραν μώλωπες, ενώ το ένα είχε τραυματίσει το γόνατό του. Κανένα από τα αγόρια δεν είχε πάνω του έγγραφα ταυτότητας.

Οι ντόπιοι πήραν τα μικρά παιδιά στο σπίτι τους και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα και τα μετέφερε στο Νοσοκομείο του Σετούμπαλ για πλήρη ιατρική εξέταση. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι ήταν απολύτως υγιή.

Μετά την ανάκριση που έγινε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι τα αγόρια προέρχονταν στην πραγματικότητα από τη Γαλλία. Τα αγόρια δήλωσαν στις αρχές ότι οι γονείς τους είχαν πει ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι για να «διώξουν τον διάβολο». Το ζευγάρι τους είχε δέσει τα μάτια και τα είχε πάει σε μια δασώδη περιοχή, πριν τους πει ότι θα μπορούσαν να βγάλουν τα μαντίλια από τα μάτια τους μόνο όταν έβρισκαν ένα μαχαίρι που το ζευγάρι είχε θάψει στο έδαφος.

Τα αγόρια έσκαβαν στο χώμα για αρκετά λεπτά πριν ο μεγαλύτερος βγάλει τις μάσκες τους. Προς μεγάλη τους έκπληξη, τα αγόρια συνειδητοποίησαν ότι ήταν ολομόναχα. Πιστεύοντας ακόμα ότι έπαιζαν ένα παιχνίδι, τα αγόρια περιπλανήθηκαν στην περιοχή για αρκετές ώρες σε ένα μέρος της Πορτογαλίας.

Την Πέμπτη, η πορτογαλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 55χρονο άνδρα και μια 41χρονη γυναίκα «που συνδέονται με το περιστατικό που αφορά δύο ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν μόνα τους κοντά σε δημόσιο δρόμο στο Αλκαθέρ ντο Σαλ.

Τα αγόρια έχουν ήδη σταλεί σε ανάδοχη οικογένεια, αφού πληροφορίες που ζητήθηκαν από τη γαλλική πρεσβεία στην Πορτογαλία αποκάλυψαν ότι δεν είχαν συγγενείς εξ αίματος στη χώρα.

Οι γαλλικές αρχές είναι πλέον έτοιμες να προχωρήσουν στην επιστροφή των αγοριών στη χώρα καταγωγής τους.

Η γαλλική αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για τον πατριό, ο οποίος πιστεύεται ότι πάσχει από ψυχιατρική διαταραχή. Οι ειδικοί φοβούνται ότι τα παιδιά ενδέχεται να υποστούν μακροχρόνια ψυχολογική βλάβη ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψής τους.