Στενά του Ορμούζ: «50 – 50 οι πιθανότητες ΗΠΑ και Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία για το άνοιγμά τους»

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, η Ισλαμική Δημοκρατία αποφάσισε να «κλείσει» τα Στενά του Ορμούζ.

Τις τελευταίες ώρες, ΗΠΑ και Ιράν εντείνουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης τόσο για τον τερματισμό του πολέμου όσο και για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκτίμησε σήμερα (22.05.2026) ότι οι πιθανότητες οι ΗΠΑ και το Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα οδηγήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι «50-50».

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι «έχασαν πολλές ευκαιρίες τις τελευταίες ημέρες λόγω της τάσης τους να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους», πρόσθεσε ο Ανουάρ Γκάργκας, σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, μιλώντας στη διάσκεψη ασφαλείας Globsec που διεξάγεται στην Πράγα.

«Ελπίζω να μην το ξανακάνουν αυτή τη φορά», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι τα Εμιράτα, μια πλούσια σε πετρέλαιο χώρα που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, έγινε στόχος περίπου 3.300 drones και πυραύλων, εκ των οποίων μόνο το 4% έφτασε στον στόχο του, πρόσθεσε.

Ο Γκάργκας εκτίμησε ότι τα Στενά του Ορμούζ, η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδός που έχει αποκλείσει το Ιράν από την οποία διέρχεται σε συνθήκες ειρήνης το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, θα πρέπει να επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία.

Προειδοποίησε εξάλλου να μην υπάρξει συμφωνία χωρίς λύση για το θέμα.

«Δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις που να αποσκοπούν αποκλειστικά στη σύναψη εκεχειρίας και στη σπορά μιας νέας σύγκρουσης στο μέλλον», είπε, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της επαναφοράς του καθεστώτος των Στενών του Ορμούζ ως μια «διεθνής πλωτή οδός».

Καθώς οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ο Γκάργκας δήλωσε: «Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ήταν η δεύτερη ή τρίτη ανησυχία μας, τώρα είναι η πρώτη μας ανησυχία».

«Βλέπουμε ότι το Ιράν είναι ικανό να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε όπλο διαθέτει, αυτό έχουμε μάθει», τόνισε.