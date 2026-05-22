Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γαλλία: Ο Γκαμπριέλ Ατάλ επίσημα υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027

«Θέλω να κάνω τη Γαλλία τη χώρα του μέλλοντος» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός
Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής του κόμματος Renaissance
Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής του κόμματος Renaissance / REUTERS / Benoit Tessier
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ επισημοποίησε αυτή την Παρασκευή (22.05.2026) την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία

«Θέλω να κάνω τη Γαλλία τη χώρα του μέλλοντος», δήλωσε ο Γκαμπριέλ Ατάλ από το Αβερόν ανακοινώνοντας ότι θα ειναι υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας το 2027, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. 

O 37χρονος πολιτικός και πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Γαλλίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2024, έδωσε πρόσφατα μία τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, 19 Απριλίου, με την ευκαιρία της επικείμενης κυκλοφορίας του πρώτου του βιβλίου «Un homme libre», μίλησε για τη μακροχρόνια «σχέση ζωής» που έχει με τον 41χρονο Στεφάν Σεζουρνέ, πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μακρόν και νυν εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», παραδέχτηκε ο Γκαμπριέλ στη δημοσιογράφο του TF1.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
161
160
131
128
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Βράζει» η Τουρκία: Το CHP προσφεύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας για την καθαίρεση του Οζγκιούρ Οζέλ – Επεισόδια και νέες συγκεντρώσεις
Σε εξέλιξη εσωκομματικές αναταράξεις, συγκεντρώσεις υποστηρικτών και αυξημένη αστυνομική παρουσία έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα
Συγκέντρωση υποστηρικτών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος
Newsit logo
Newsit logo