Γαλλία: Ο Γκαμπριέλ Ατάλ επίσημα υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ επισημοποίησε αυτή την Παρασκευή (22.05.2026) την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία.

«Θέλω να κάνω τη Γαλλία τη χώρα του μέλλοντος», δήλωσε ο Γκαμπριέλ Ατάλ από το Αβερόν ανακοινώνοντας ότι θα ειναι υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας το 2027, σύμφωνα με γαλλικά μέσα.

O 37χρονος πολιτικός και πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Γαλλίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2024, έδωσε πρόσφατα μία τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, 19 Απριλίου, με την ευκαιρία της επικείμενης κυκλοφορίας του πρώτου του βιβλίου «Un homme libre», μίλησε για τη μακροχρόνια «σχέση ζωής» που έχει με τον 41χρονο Στεφάν Σεζουρνέ, πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μακρόν και νυν εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», παραδέχτηκε ο Γκαμπριέλ στη δημοσιογράφο του TF1.