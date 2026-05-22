Η επόμενη μέρα στη Mango μετά την κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βάρος του Τζόναθαν Άντικ

Με μια κρίση μεγατόνων είναι αντιμέτωπο το ΔΣ της Mango μετά την κατηγορία για ανθρωποκτονία που βαραίνει τον αντιπρόεδρό του, Τζόναθαν Άντικ, γιο του ιδρυτή της διάσημης φίρμας ρούχων. Ο Τζόναθαν Άντικ, συνελήφθη στην Ισπανία για τον θάνατου του πατέρα του αφέθηκε την Τρίτη (19.05.2026) ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 1.000.000 ευρώ.

Όταν ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Mango Ισάκ Άντικ έπεσε νεκρός από γκρεμό 100 μέτρων στη διάρκεια πεζοπορίας στο Μονσεράτ της Ισπανίας, ο γιος του, Τζόναθαν, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν μαζί του. Η ισπανική δικαιοσύνη ερευνά αν πίσω από τη μοιραία πτώση κρύβεται μια προμελετημένη ανθρωποκτονία, με κίνητρο μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Δύο ορειβάτες βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντικ μετά την μοιραία πτώση του πατέρα του.

Την ίδια στιγμή σε κατάσταση συναγερμού η ηγεσία της εταιρείας για να προστατευτεί η φήμη του brand μετά το σοκ των τελευταίων εξελίξεων.

Τα μέλη του συμβουλίου, τόσο τα εκτελεστικά όσο και τα ανεξάρτητα, υποδέχτηκαν την είδηση με τεράστια παγωμάρα και παραμένουν εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων που αφορούν τον πρωτότοκο γιο του Ισάκ Αντίκ. «Το σοκ στην κορυφή της ιεραρχίας είναι απόλυτο», εξηγούν πηγές που γνωρίζουν εκ των έσω την κατάσταση.

Ο κληρονόμος της Mango, Τζόναθαν Άντικ, διατηρεί προς προς ώρας τη θέση του στην εταιρεία μόδας, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα συμμετάσχει στις επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις του συμβουλίου για τη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής, σύμφωνα με πληροφορίες. Η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia προσπάθησε να επικοινωνήσει με το οικογενειακό περιβάλλον του Τζόναθαν Άντικ για να καταγράψει τη δική τους πλευρά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Ισάκ Άντικ και το δεξί του χέρι, Τόνι Ρουίθ, είχαν εργαστεί στενά για να σχεδιάσουν ένα πλήρως επαγγελματικό όργανο εταιρικής διακυβέρνησης, αντάξιο οποιασδήποτε εισηγμένης εταιρείας, που θα οδηγούσε τον κολοσσό στην επόμενη μέρα. Ήταν ο τρόπος για να διαχωριστεί οριστικά η ιδιοκτησία από το μάνατζμεντ, όπως ακριβώς επιθυμούσε ο γεννημένος στην Τουρκία επιχειρηματίας.

Η διαδικασία συγκρότησης αυτού του συμβουλίου είχε ήδη ξεκινήσει πριν από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango τον Δεκέμβριο του 2024, και η απώλειά του δεν την ανέκοψε. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ο όμιλος ένταξε στο δυναμικό του κορυφαία ονόματα από τον χώρο του λιανεμπορίου, καθώς και επιχειρηματίες από τις σημαντικότερες καταλανικές εταιρείες.

Τα μέλη του ΔΣ

Το συμβούλιο αποτελείται από δέκα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Τζόναθαν Άντικ, εκ των οποίων τα έξι είναι ανεξάρτητα μέλη. Πρόεδρος είναι ο Τόνι Ρουίθ, όπως είχε ορίσει εν ζωή ο Ισάκ Αντίκ, θέση την οποία συνδυάζει με εκείνη του διευθύνοντος συμβούλου.

Το εκτελεστικό κομμάτι συμπληρώνουν ο Ντανιέλ Λόπεθ, διευθυντής επέκτασης και franchise της Mango και ένας από τους τρεις εκτελεστές της διαθήκης του Ισάκ Αντίκ, και η Μαργαρίτα Σαλβάνς, οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, ένα πρόσωπο με μεγάλο κύρος εντός και εκτός του ομίλου.

Ως ανεξάρτητα μέλη συμμετέχουν ο Μαρκ Πουτς (πρόεδρος της εταιρείας Puig, με την οικογένεια του οποίου οι Αντίκ διατηρούν στενή φιλία), ο Μανέλ Αντέλ (πρώην διευθύνων σύμβουλος της Desigual), ο Χόρδι Κανάλς (καθηγητής στο IESE και το πρόσωπο που είχε προτείνει στον Ισάκ Αντίκ να προσλάβει τον Τόνι Ρουίθ όταν η εταιρεία κατέγραφε ζημιές πριν από μια δεκαετία), ο Χόρδι Κονστάνς (πρώην διευθύνων σύμβουλος της Louis Vuitton), η Έλενα Χέλμερσον (πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της H&M) και ο Χόρχε Λουκάγια (ιδρυτικός εταίρος της AZ Capital).

Τώρα, εκτός από το να σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα της Mango, τα μέλη αυτά έχουν στα χέρια τους τη δύσκολη διαχείριση της δικαστικής έρευνας και του πιθανού αντίκτυπού της στην εταιρεία. «Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη θωράκιση της επιχείρησης», επιμένουν οι ίδιες πηγές.

Η καταλανική κυβέρνηση εύχεται η εταιρεία «να μην υποστεί κανένα πλήγμα»

Το να αποτραπεί η επίδραση της υπόθεσης – που προβλέπεται μακρά – στη φήμη και τις πωλήσεις της εταιρείας αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία της ηγεσίας της Mango αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής τα έχουν καταφέρει, σημειώνοντας αποτελέσματα-ρεκόρ και υλοποιώντας χωρίς προβλήματα τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασής τους.

Η κυβέρνηση της Καταλονίας παρακολουθεί επίσης πολύ στενά την κατάσταση γύρω από τον Τζόναθαν Αντίκ και τη Mango. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Καταλονίας με χιλιάδες υπαλλήλους – μόνο στα κεντρικά της γραφεία στο Palau-solità i Plegamans εργάζονται περισσότερα από 2.200 άτομα.

Συνεπώς, πρόκειται για μια εταιρεία ύψιστης σημασίας για τον οικονομικό ιστό της Καταλονίας αλλά και της Ισπανίας γενικότερα. «Η Mango είναι μια πολύ ισχυρή εταιρεία, με τεράστιο τζίρο και είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας», δήλωσε σχετικά η υπουργός Οικονομίας, Αλίθια Ρομέρο, σε συνέντευξή της στο Catalunya Ràdio.

«Ελπίζουμε να μην υποστεί κανένα πλήγμα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει», πρόσθεσε η Ρομέρο, η οποία επισκέφθηκε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις της Mango μαζί με τον Τόνι Ρουίθ, βλέποντας από πρώτο χέρι το μέγεθος και τη σημασία της εταιρείας.