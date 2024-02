Γάζα: Οι ισραηλινοί άνοιξαν πυρ κατά την διάρκεια ανθρωπιστικής βοήθειας – Πάνω από 100 νεκροί Παλαιστίνιοι

Μακελειό στη Γάζα καθώς το Ισραήλ άνοιξε πυρ κατά ανθρώπων που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια την Πέμπτη (29/02/2024) με αποτέλεσμα πάνω από 100 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και πάνω από 700 να τραυματιστούν.

Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα δήλωσαν σήμερα Πέμπτη (29/02/2024) πως το Ισραήλ άνοιξε πυρ κατά ανθρώπων που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, με αποτέλεσμα 104 Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους και 280 να τραυματιστούν, με ένα νοσοκομείο να δηλώνει ότι παρέλαβε 10 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 760.

«Ο απολογισμός του μακελειού στην οδό αλ-Ρασίντ (όπου γινόταν η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Πόλη της Γάζας) αυξάνεται πλέον σε 104 νεκρούς και 760 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζα Ασράφ αλ-Κούντρα, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον αρχικό απολογισμό νοσοκομείου που έκανε λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρούς.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για βομβαρδισμούς σε αυτή την τοποθεσία.

Ο στρατός δήλωσε στη συνέχεια ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς σπρώχθηκαν και ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν ανθρωπιστικές προμήθειες από τα φορτηγά όταν αυτά έφθασαν στη βόρεια Γάζα.

🇵🇸🇮🇱 Aid was dropped into Gaza and witnesses say Israel opened fire at them while they were going to get it.



"At least 104 Palestinians killed and 760 wounded" according to Al Jazeera.



Massacre.



Crimes against humanity don't get clearer than this. pic.twitter.com/pxSeZqw0wD — Censored Men (@CensoredMen) February 29, 2024

Ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ κατά «αρκετών ανθρώπων» μεταξύ του πλήθους που είχε περικυκλώσει φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας αφού ένιωσαν ότι βρίσκονταν υπό απειλή.

Paramedics use a cart to transport the body of a number of palestinians who were killed by the occupation forces while they waited for the arrival of humanitarian aids to the north of GAZA 💔

__________________



Sağlık görevlileri, insani yardımların GAZA'nin kuzeyine ulaşmasını… pic.twitter.com/ScreWozhVK — SARDAR Hassam SHER (@Hassam_SHER_BSO) February 29, 2024

Το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο ίδιος «καταδικάζει την άθλια σφαγή που διέπραξε ο ισραηλινός στρατός κατοχής σήμερα το πρωί κατά ανθρώπων που περίμεναν για φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στον κυκλικό κόμβο Ναμπούλσι».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα Ασράφ αλ-Κούντρα δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη στον κυκλικό κόμβο αλ-Ναμπούλσι, δυτικά της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο κομμάτι του θύλακα. Οι ιατρικές ομάδες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τον όγκο των τραυματιών και τη σοβαρότητα της κατάστασής τους καθώς δεκάδες τραυματισμένοι φθάνουν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, δήλωσε ο ίδιος.

The staving people living in the north of Gaza finally get a single truck of flour, only to be massacred while getting food for their families.



One man said "If this continues like this, we don't want any aid at all. Every convoy coming means another massacre” 💔 pic.twitter.com/33w6dQDunU — missfalasteenia (@missfalsteenia) February 29, 2024

Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν της Γάζας παρέλαβε τα σώματα 10 νεκρών καθώς και δεκάδες τραυματίες Παλαιστίνιους από τη δυτική Πόλη της Γάζας, δήλωσε σήμερα τηλεφωνικά στο Reuters ο επικεφαλής του νοσοκομείου Χουσάμ Αμπού Σαφιέγια. «Δεν γνωρίζουμε πόσοι βρίσκονται σε άλλα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Χαμάς προειδοποίησε σε ανακοίνωση ότι το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των συνομιλιών που έχουν στόχο μια συμφωνία για ανακωχή και απελευθέρωση ομήρων. «Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από την ηγεσία του κινήματος δεν είναι μια ανοικτή διαδικασία σε βάρος του αίματος του λαού μας», δήλωσε η Χαμάς, αναφερόμενη στους σημερινούς θανάτους, και σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα είναι υπεύθυνο για ενδεχόμενη κατάρρευση των συνομιλιών.

Πτώματα σε φορτηγά στη Γάζα

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε όταν η Χαμάς έστειλε ενόπλους στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας 253 ομήρους, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών. Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα δηλώνουν ότι έκτοτε πάνω από 30.000 άνθρωποι είναι επιβεβαιωμένα νεκροί στον θύλακα, ενώ χιλιάδες άλλες εκτιμάται ότι έχουν θαφτεί στα χαλάσματα.

See this massive explosion? 👇



It's millions of Euros of European 🇪🇺 aid (invested in building tunnels by Hamas) destroyed by the IDF.



Maybe it's time for European taxpayers to demand their government not waste billions of dollars in aid to terrorists…

pic.twitter.com/cpysAM8Er6 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 29, 2024

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν φορτηγά να μεταφέρουν πτώματα. Το Reuters εξακρίβωσε ότι η τοποθεσία στο ένα βίντεο είναι ο κυκλικός κόμβος αλ-Ναμπούλσι, όπου φαίνονται αρκετοί άνθρωποι να κείτονται ακίνητοι.

Σε άλλο βίντεο, το οποίο δεν κατάφερε να διασταυρώσει το Reuters, φαίνονται άνθρωποι με κηλίδες αίματος επάνω τους να μεταφέρονται σε ένα φορτηγό, υγειονομικοί να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους στο δάπεδο νοσοκομείου και πτώματα να είναι τυλιγμένα σε σεντόνια.

«Δεν θέλουμε βοήθεια σαν αυτή. Δεν θέλουμε βοήθεια και σφαίρες, μαζί. Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες», δήλωσε ένας άνδρας στο βίντεο. Αναφερόμενος στο περιστατικό, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε νωρίτερα: «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή».