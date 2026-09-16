Κόσμος

Γάζα: Οκτώ νεκροί μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας – Πάνω από 60 αγνοούμενοι στα συντρίμμια

Η πολυκατοικία είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ
Οκτώ νεκροί μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γάζα
Οκτώ νεκροί μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γάζα / REUTERS
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Τραγωδία στην πόλη της Γάζας με οκτώ ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας.

Ενώ, αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 άλλων μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας του θύλακα.

«Τα πτώματα οκτώ μαρτύρων, ανάμεσα στους οποίους παιδιά, και 15 τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια πολυκατοικίας έξι ορόφων που κατέρρευσε στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

«Αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, υπογραμμίζοντας ότι το κτίριο «είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου».

Civil Defence workers attempt to rescue people trapped beneath the rubble of a residential building that had been damaged in an earlier Israeli strike during the war and collapsed on Wednesday, in Gaza City, September 16, 2026. REUTERS/Mahmoud Issa
(REUTERS/Mahmoud Issa)

Η μεγάλη πλειονότητα των πολυκατοικιών στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, που διεξήχθη από το έδαφος της Γάζας.

Ο πόλεμος στη Γάζα στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστινίους και 174.000 άλλοι τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και οι αριθμοί που ανακοινώνει θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

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