Κόσμος

«Ο Τραμπ έχει κάνει καλό στο ΝΑΤΟ», λέει ο Φινλανδός πρόεδρος

Οι ΗΠΑ παραμένουν «αναμφίβολα» εταίρος στην περιοχή της Αρκτικής, παρά τις σκέψεις του Τραμπ για την Γροιλανδία, τόνισε ο πρόεδρος της Φινλανδίας
Αλεξάντερ Στουμπ
Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ / REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πιο δυνατό το ΝΑΤΟ πιέζοντας τους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

«Έχει κάνει καλό στο ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ , υπό την έννοια ότι τα κράτη-μέλη έχουν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες τους. Για μια χώρα στην πρώτη γραμμή, όπως η Φινλανδία, αυτό είναι κάτι θετικό», δήλωσε ο Στουμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι ΗΠΑ παραμένουν «αναμφίβολα» εταίρος στην περιοχή της Αρκτικής, παρά τις σκέψεις του Τραμπ για την Γροιλανδία, τόνισε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

«Κατανοώ πως όλη αυτή η πολιτική ρητορική προκαλεί ανησυχία και, βεβαίως, είμαστε 100% στο πλευρό της Δανίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», δήλωσε ο Στουμπ.
Ενώ συμπλήρωσε πως «αν δούμε όμως την άλλη όψη του νομίσματος, θεωρώ πως οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται επιτέλους την σπουδαιότητα της Αρκτικής».

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