Κόσμος

Λος Άντζελες: Τρεις νεκροί όταν ελικόπτερο του NBC συνετρίβη ενώ κάλυπτε πολύνεκρο τροχαίο

Η παρουσιάστρια του NBC4 Κολίν Γουίλιαμς, εμφανώς συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια, είπε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης: «Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας»
Λος Άντζελες: Τρεις νεκροί όταν ελικόπτερο του NBC συνετρίβη ενώ κάλυπτε πολύνεκρο τροχαίο
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Ένα ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού NBC Los Angeles συνετρίβη κατά τη διάρκεια ζωντανής κάλυψης ενός θανατηφόρου δυστυχήματος με δύο νεκρούς σε σύγκρουση λεωφορείου στο Λος Άντζελες. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους φαίνεται πως βρισκόταν στο έδαφος, και άλλος ένας διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος, δεν είναι ακόμη σαφής η κατάστασή του. Κατά κανόνα, στα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επιβαίνουν δυο άνθρωποι: ο χειριστής και δημοσιογράφος-εικονολήπτης.

Τα δύο διαδοχικά δυστυχήματα συγκλονίζουν το Λος Άντζελες. Η παρουσιάστρια του NBC4 Κολίν Γουίλιαμς, εμφανώς συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια, είπε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης: «Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας». Το ελικόπτερο κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης στο Τσάτσγουορθ, κοντά στην οδό Nordhoff, και από την πρόσκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες, παρασύροντας και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το ελικόπτερο και αρκετά οχήματα να καίγονται. Η φωτιά κατασβέστηκε, ωστόσο οι έρευνες συνεχίστηκαν στο κουφάρι του ελικοπτέρου.

Ο νεκρός πιθανότατα βρισκόταν στο έδαφος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη συντριβή του ελικοπτέρου.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι το θύμα πιθανότατα ήταν πεζός και δεν επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος τη στιγμή της πτώσης.

«Εξακολουθούμε να ερευνούμε το ελικόπτερο για να διαπιστώσουμε πόσα άτομα επέβαιναν», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Δύο νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου του Metro με SUV

Η συντριβή σημειώθηκε ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για ένα διαφορετικό θανατηφόρο τροχαίο.

Λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο του Metro στη διασταύρωση των οδών Nordhoff Street και De Soto Avenue στο Τσάτσγουορθ. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν, ενώ χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το SUV σφηνωμένο στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου, ενώ ένα από τα θύματα φέρεται να εκτινάχθηκε από το όχημα. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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