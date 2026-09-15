Νέο «μπλόκο» στον Τραμπ: Δικαστήριο απαγόρευσε να μπει το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι

Νέο εμπόδιο στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσιγκτον έβαλε ομοσπονδιακός δικαστής.

Ο δικαστής απαγόρευσε να προστεθεί ξανά το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρόσοψη του εμβληματικού πολιτιστικού κέντρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ μπλόκαρε την πρόταση να τοποθετηθεί στο κτίριο η επιγραφή «Ανακαινίστηκε και αποκαταστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ». Παράλληλα, αποφάσισε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε στο σχέδιο να ονομάσει την περιοχή «Πλατεία προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

«Για να το θέσουμε απλά, οι εναγόμενοι δεν μπορούν να εγκαταστήσουν αναμνηστικές πλάκες για τον πρόεδρο Τραμπ ή για οποιονδήποτε άλλον ή οτιδήποτε άλλο στο Κέντρο Κένεντι, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου», ανέφερε ο δικαστής στην απόφασή του.

Η δικαστική εντολή εκδόθηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου, το οποίο επρόκειτο να εξετάσει το ενδεχόμενο να κλείσει το ίδρυμα για δύο χρόνια, προκειμένου να γίνουν επισκευές και εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πρόσωπα που έχει διορίσει ο Τραμπ, ο οποίος έχει αναλάβει και την προεδρία του. Το συμβούλιο υποστήριζε ότι η αναγνώριση της συμβολής του Αμερικανού προέδρου ήταν σημαντική για το μέλλον του Κέντρου.

«Το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται ότι χωρίς την κατάλληλη αναγνώριση είναι απίθανο ο πρόεδρος Τραμπ να παράσχει τη θεμελιώδη επίβλεψη για την ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου και την οικονομική διάσωση του Κέντρου», ανέφερε το προσχέδιο ψηφίσματος πριν από τη συνεδρίαση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο δικαστής Κούπερ παρεμβαίνει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τον Μάιο είχε διατάξει να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ από τη μαρμάρινη πρόσοψη και είχε ακυρώσει τη μετονομασία του ιδρύματος σε «Αναμνηστικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι».

Οι εργάτες αφαίρεσαν την επιγραφή τον Ιούνιο, ενώ η πρόσοψη του κτιρίου παρέμεινε καλυμμένη με μουσαμά και εξωτερικές σκαλωσιές.