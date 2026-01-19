Κόσμος

Γάζα: «Όχι» Μακρόν σε Τραμπ για συμμετοχή της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ειρήνης

Όπως και πολλά άλλα κράτη, η Γαλλία προσκλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, Donald Trump και Emmanuel Macron
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, Donald Trump και Emmanuel Macron / REUTERS / Φωτογραφία Al Drago

Αν και προσκλήθηκε στο «Συμβούλιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε αρνητικά τη Δευτέρα (19.01.2026), λέγοντας ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ

Η Γαλλία, που κατέχει μία μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπενθύμισε τη Δευτέρα την «προσήλωσή της στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αν και έχει προκληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο ειρήνης» για τη Γάζα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Όπως και πολλά άλλα κράτη, η Γαλλία προσκλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο ”Συμβούλιο ειρήνης”. Μαζί με τους στενούς εταίρους μας εξετάζουμε αυτή την ώρα τις διατάξεις του κειμένου που προτείνεται ως βάση αυτού του νέου θεσμού, το σχέδιο του οποίου υπερβαίνει τη μοναδική κατάσταση στη Γάζα», υπογραμμίζει το Κε ντ’ Ορσέ.

«Επαναλαμβάνουμε, επίσης, την προσήλωσή μας στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος μίας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης, όπου το διεθνές δίκαιο, η κυρίαρχη ισότητα των κρατών και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών υπερισχύουν της αυθαιρεσίας, του συσχετισμού δυνάμεων και του πολέμου», προσθέτει το υπουργείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
186
143
107
98
97
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σάλος στην Τουρκία με φωτογραφία που δείχνει τον Αμερικανό πρέσβη να «προεδρεύει» σε συνάντηση στο υπουργείο Άμυνας
Δημοσιογράφοι, πολιτικοί της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν «πυρά» για τις απαράδεκτες και προσβλητικές παραβιάσεις των πρωτοκόλλων
Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ
Newsit logo
Newsit logo