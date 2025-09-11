Γάζα: Προελαύνουν οι δυνάμεις του Ισραήλ – Το δίλημμα της εκκένωσης – «Σκότωσαν άτομα που αναζητούσαν τροφή»

Λήγει σήμερα Πέμπτη 11.09.2025 το «τελεσίγραφο» για εκκένωση της πόλης της Γάζας καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι κάτοικοι στην περιοχή Νάσερ στην πόλη της Γάζας θα πρέπει σήμερα να αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν ή θα εκκενώσουν την περιοχή με τον ισραηλινό στρατό να έχει ρίξει προειδοποιητικά φυλλάδια, ότι τα στρατεύματα θα πάρουν υπό τον έλεγχό τους αυτή την περιοχή της πόλης.

Το Ισραήλ έχει δώσει εντολή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στην Πόλη της Γάζας να φύγουν ενώ εντείνει τον πόλεμό του κατά της παλαιστινιακής ισλαμικής οργάνωσης Χαμάς. Καθώς όμως δεν υπάρχουν περιοχές που να προσφέρουν ιδιαίτερη ασφάλεια, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα και διαθέσιμο χώρο, οι άνθρωποι αυτοί είναι αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις.

«Είναι σχεδόν δύο χρόνια, χωρίς ξεκούραση, χωρίς να ηρεμήσουμε, σχεδόν χωρίς ύπνο», δήλωσε ο Αμπού Άχμεντ, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη με ένα φορτηγάκι φορτωμένο με κάποια από τα υπάρχοντά τους. «Δεν μπορούμε απλά να καθίσουμε κάπου με τα παιδιά μας. Η ζωή μας γυρνά γύρω από τον πόλεμο», δήλωσε. «Έχουμε να πάμε από τη μια περιοχή στην άλλη. Δεν το αντέχουμε άλλο αυτό, κουραστήκαμε».

Η προέλαση των δυνάμεων του Ισραήλ και η ανθρωπιστική κρίση

Το Ισραήλ, σκότωσε σήμερα 18 ανθρώπους σε όλο τον θύλακα, σύμφωνα με υγειονομικούς και τοπικές υγειονομικές αρχές, μεταξύ των οποίων 11 σε διάφορα τμήματα της πόλης της Γάζας, 5 σε ένα μόνο πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι και δύο που αναζητούσαν τροφή κοντά στη Ράφα στον νότο.

Ο IDF είχε επιχειρήσει σε τμήματα της περιοχής Νάσερ στην αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 με τα τα φυλλάδια που έριξαν αργά χθες να προκαλούν φόβο στους κατοίκους ότι τα άρματα μάχης σύντομα θα προελάσουν για να καταλάβουν ολόκληρη τη συνοικία.

Την τελευταία εβδομάδα, ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν σε τρεις, πιο ανατολικές, γειτονιές στην Πόλη της Γάζας –Σετζάια, Ζεϊτούν και Τούφα– και έστειλαν πρόσκαιρα άρματα στην Σεΐχ Ραντουάν, που είναι δίπλα στη Νάσερ. Την περασμένη Πέμπτη δήλωσαν ότι ελέγχουν το 40% της πόλης.

ΤΗν Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε 360 στόχους στη Γάζαμε κλιμάκωση των πληγμάτων σε στόχους που χαρακτηρίζουν «τρομοκρατικές υποδομές, κάμερες, αίθουσες αναγνωριστικών επιχειρήσεων, θέσεις ελεύθερων σκοπευτών, σημεία εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και συγκροτήματα διοίκησης και ελέγχου».

Ακόμη, τις επόμενες ημέρες θα εντείνει τις επιθέσεις με στοχευμένο τρόπο για να πλήξει υποδομές της Χαμάς, «διαταράσσοντας την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και μειώνοντας τον κίνδυνο για τις δυνάμεις μας, σε προετοιμασία για τις επόμενες φάσεις της επιχείρησης».

Οικογένειες από την πόλη της Γάζας συνέχισαν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους σε περιοχές που έχουν αποτελέσει στόχο ισραηλινών αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων, κινούμενες είτε προς τα δυτικά, προς το κέντρο της πόλης και κατά μήκος της ακτής, είτε νότια προς άλλες περιοχές του θύλακα.

Κάποιοι όμως δεν θέλουν να φύγουν ή είναι αδύνατο να μετακινηθούν.

«Δεν έχουμε αρκετά χρήματα, αρκετά για να φύγουμε. Δεν έχουμε μέσα για να πάμε νότια, όπως μας λένε», δήλωσε ο Άχμεντ αλ Νταγιέ, που βρισκόταν στην κηδεία ενός φίλου του, ο οποίος ήταν μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους στα σημερινά πλήγματα.

Επτά ακόμα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας υποσιτισμού και λιμού στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα, αυξάνοντας τον αριθμό νεκρών από τέτοιες περιπτώσεις σε τουλάχιστον 441, συμπεριλαμβανομένων 142 παιδιών.