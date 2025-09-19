Γαζα: Συνεχείς βομβαρδισμοί και χιλιάδες εκτοπισμένοι – «Θα είναι μακρύς ο πόλεμος» λέει ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ

Αδιάκοποι βομβαρδισμοί και πομπές εκτοπισμένων. Εδώ και αρκετές ημέρες, ο στρατός του Ισραήλ εντείνει την χερσαία και αεροπορική επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Οι επιδρομές του Ισραήλ προκάλεσαν τη φυγή εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων προς το νότιο τμήμα της Γάζας, όπου τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις. Στους δρόμους, οικογένειες στοιβαγμένες σε κάρα ή οχήματα προσπαθούν να ξεφύγουν υπό τις βόμβες, περιγράφοντας μια ατμόσφαιρα αποκάλυψης.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα ανέφερε ότι πάνω από τριάντα πτώματα μεταφέρθηκαν μέσα σε μία ημέρα, άμεσο αποτέλεσμα των ισραηλινών βομβαρδισμών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί από την πλευρά του ότι οι δομές υγείας βρίσκονται «στα πρόθυρα κατάρρευσης», ανίκανες να δεχτούν τον καταιγισμό τραυματιών και χωρίς πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας προμήθειες.

ΟΗΕ υπολογίζει ήδη σε περίπου ένα εκατομμύριο τους εκτοπισμένους μόνο στην πόλη της Γάζας και τα προάστιά της, αριθμό που ο ισραηλινός στρατός αμφισβητεί, κάνοντας λόγο για περίπου 350.000 αναχωρήσεις. Στο πεδίο, μαρτυρίες αμάχων περιγράφουν πανικόβλητα πλήθη, κλάματα και ουρλιαχτά υπό τον συνεχή ήχο των drones και του πυροβολικού. «Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν ποτέ», συνοψίζει μια 32χρονη γυναίκα που κατέφυγε με την οικογένειά της στη συνοικία Νάσερ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι διεθνείς επικρίσεις πολλαπλασιάζονται εναντίον της ισραηλινής επιχείρησης. Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε αυτή την εβδομάδα ότι ο ισραηλινός στρατός διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα, κατηγορία που το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά. Το εβραϊκό κράτος υποστηρίζει ότι η εκστρατεία του στοχεύει αποκλειστικά στην καταστροφή της Χαμάς.

Αμερικανικό βέτο και ισραηλινό σχέδιο για την επόμενη μέρα

Σε διπλωματικό επίπεδο, η Ουάσιγκτον άσκησε εκ νέου βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε πρόταση που ζητούσε κατάπαυση του πυρός και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται για το έκτο αμερικανικό βέτο από την αρχή της σύγκρουσης, παρά το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Στη Νέα Υόρκη, ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν παρουσίασε το όραμα της κυβέρνησής του για το μέλλον του θύλακα. «Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο της ασφάλειας· δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Αλ Κάιντα ή στη Χαμάς να ξαναπάρουν τη Γάζα», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ δεν επιδιώκει μόνιμη κατοχή, αλλά αναμένει «μια διεθνή αρχή να αναλάβει» μετά την ήττα της Χαμάς, επικαλούμενος ως παράδειγμα την ανοικοδόμηση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ντανόν προειδοποίησε επίσης ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει. «Αυτός θα είναι ένας μακρύς πόλεμος. Δεν τον θέλουμε, αλλά αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, θα προχωρήσουμε προς τη Γάζα, το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς», υπογράμμισε.