Γάζα: Το σχέδιο «βόμβα» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για εγκατάσταση Παλαιστινίων σε συγκρότημα ελεγχόμενο από το Ισραήλ

Σχέδια για την κατασκευή ενός συγκροτήματος που θα στεγάσει χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστινίους σε ένα τμήμα της νότιας Γάζας που θα βρίσκεται υπό τον στρατιωτικό έλεγχο του Ισραήλ (IDF), κατάρτισαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με χάρτη που είδε το Reuters.

Ο χάρτης σχεδιασμού δείχνει πού θα κατασκευαστεί το «Προσωρινό Συγκρότημα Στέγασης των ΗΑΕ» κοντά στη Ράφα στη Γάζα, μια πόλη που κάποτε είχε 250.000 κατοίκους, αλλά τώρα έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς και ερημωθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Ειδικότερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει παρόμοιες προτάσεις για προσωρινή στέγαση Παλαιστινίων στη Γάζα ως «Εναλλακτικές Ασφαλείς Κοινότητες» και «Σχεδιασμένες Κοινότητες», σύμφωνα με διπλωμάτες.

Η Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, είναι το σημείο όπου αναμένεται να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας, σύμφωνα με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια διαρκή ειρήνη στην πυκνοκατοικημένη παράκτια περιοχή, μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Οι δωρητές έχουν δείξει απροθυμία να δεσμεύσουν κεφάλαια για το σχέδιο, φοβούμενοι ότι οι διαφωνίες σχετικά με τον αφοπλισμό των μαχητών της Χαμάς θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα μέρη σε πλήρη σύγκρουση.

Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την πολιτική βιωσιμότητα του σχεδίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να αντιδράσουν στην ιδέα να στεγαστούν σε μια ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των αμάχων ζει σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τη Χαμάς, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Ο χάρτης δείχνει ότι το προτεινόμενο συγκρότημα θα βρισκόταν κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη εκεχειρία, προκειμένου να οριοθετηθούν οι περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και εκείνες που ελέγχονται από τη Χαμάς. Σε ερώτηση για το θέμα, αξιωματούχος των ΗΑΕ περιορίστηκε να δηλώσει ότι η χώρα «παραμένει προσηλωμένη στις ανθρωπιστικές της προσπάθειες για τη στήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα», χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα συγκεκριμένα σχέδια.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει εκκαθαρίσει εκτεταμένη περιοχή από τις ακτές της Μεσογείου έως τη Ράφα, δημιουργώντας χώρο για προσωρινά έργα στέγασης. Η εμιρατινή πρόταση παρουσιάζει ομοιότητες με αμερικανικά σχέδια για «Alternative Safe Communities», τα οποία έχουν στόχο τη σταδιακή απομόνωση της Χαμάς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης εκτιμούν ότι η ανάπτυξη κατοικιών σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη Χαμάς, ενθαρρύνοντας τη μετακίνηση αμάχων εκτός των περιοχών που ελέγχει. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι για να έχει αποτέλεσμα μια τέτοια στρατηγική θα απαιτούνταν έργα μεγάλης κλίμακας, ικανά να στεγάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Παρά τις επιφυλάξεις, τα ΗΑΕ –που εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ το 2020– θεωρούν τη Χαμάς απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής. Διπλωμάτες, πάντως, αμφισβητούν αν οι Παλαιστίνιοι θα μετακινούνταν μαζικά σε ζώνες υπό ισραηλινό έλεγχο και αν τέτοια σχέδια ενδέχεται να οδηγήσουν σε μόνιμο κατακερματισμό της Γάζας.

Σήμερα, περίπου το 53% της Γάζας βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, ενώ το υπόλοιπο ελέγχεται από τη Χαμάς, όπου σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε υπερπλήρεις καταυλισμούς και κατεστραμμένες συνοικίες. Ξένοι διπλωμάτες και ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι η βοήθεια και η στέγαση θα πρέπει να κατευθύνονται κυρίως στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού.