Γάζα: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από πλήγματα του Ισραήλ με drones και επιθέσεις πυροβολικού

Συνεχίζονται τα φονικά και καταστροφικά πλήγματα που εξαπολύουν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση των παλαιστινιακών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Ειδικότερα, η αρμόδια αυτή αρχή ανέφερε ότι ότι τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, από τα ξημερώματα της Δευτέρας (24.11.2025) σε πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τρεις μάρτυρες παρελήφθησαν αφού σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

«Δύο από αυτούς (σκοτώθηκαν) σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον της πόλης Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις, και ένας άλλος από βλήμα του πυροβολικού στη συνοικία αλ Τούφα της πόλης της Γάζας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι εξετάζει τις πληροφορίες αυτές.

Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις επιβεβαίωσε ότι διακομίστηκαν εκεί δύο νεκροί και τρεις τραυματίες, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εξάλλου, ο Μοχαμάντ Αμπού Σαλμίγια, διευθυντής του νοσοκομείου αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, επιβεβαίωσε ότι καταγράφηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου και ότι στο νοσοκομείο διακομίστηκαν πολλοί τραυματίες αφού ισραηλινό άρμα μάχης έριξε οβίδα πυροβολικού και άνοιξε πυρ εναντίον της συνοικίας αλ Τούφα, στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης.

«Τα αεροσκάφη της κατοχής εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί πολλά αεροπορικά πλήγματα εναντίον περιοχών στο νοτιοανατολικό τμήμα της Χαν Γιούνις και της Ράφα, στη νότια» Λωρίδα της Γάζας, επεσήμανε στο Γαλλικό πρακτορείο τοπική πηγή ασφαλείας.

Με δεδομένους τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης, το οποίο πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας, και των δυσκολιών πρόσβασης στην περιοχή το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς των θυμάτων και τις ανακοινώσεις των διάφορων πλευρών.

Στο μεταξύ αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε χθες Κυριακή (23.11.2025) το βράδυ στο Κάιρο για να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, επέτρεψε να επικρατήσει σχετική ηρεμία μεταξύ του Ισραήλ και του ισλαμιστικού κινήματος έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Από την Τετάρτη (19.11.2025) ωστόσο και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, εγείροντας ανησυχίες για το μέλλον του ειρηνευτικού σχεδίου.