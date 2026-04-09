Κόσμος

Γάζα: Βίντεο από την εξουδετέρωση του δημοσιογράφου του Al Jazeera – «Ήταν τρομοκράτης της Χαμάς», λέει το Ισραήλ

Το Al Jazeera αρνείται τους ισχυρισμούς του Ισραήλ και το κατηγορεί ότι στοχοποιεί συστηματικά τους υπαλλήλους του στη Λωρίδα της Γάζας
Ανακοίνωση για τη δολοφονία του δημοσιογράφου του Al Jazeera, Μοχάμεντ Γουισάχ, έβγαλε σήμερα (09.04.2026) ο στρατός του Ισραήλ, αποκαλώντας τον μάλιστα «τρομοκράτη της Χαμάς».

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera σκοτώθηκε στη Γάζα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού. Στο βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός του Ισραήλ στα social media, φαίνεται ρουκέτα να εκτοξεύεται κατά του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

Όπως έγραψαν οι IDF στα social media τους, ανακάλυψαν για πρώτη φορά πως ήταν μέλος της Χαμάς τον Φεβρουάριο του 2024. Μάλιστα υποστηρίζουν πως ήταν «βασικός τρομοκράτης στα κεντρικά γραφεία παραγωγής πυραύλων και όπλων της Χαμάς» και αποτελούσε «απειλή για τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού».

Δείτε το βίντεο:

Ο ισραηλινός Στρατός αναφέρει ακόμη ότι χτύπησε και σκότωσε τον δημοσιογράφο, αφού σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν σταθμεύσει στην περιοχή.

Ο Γουισάχ «συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων του IDF και αποτελούσε συγκεκριμένη απειλή για τις δυνάμεις στην περιοχή», αναφέρει ο IDF.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Γουισάχ συμμετείχε στην παραγωγή drones, πυραύλων και πρόσθετων όπλων, και επίσης συμμετείχε στη μεταφορά όπλων μέσω της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει ο στρατός.

Προσθέτουν μάλιστα πως εκμεταλλευόταν την ταυτότητα του δημοσιογράφου για να εκτελεί επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Το Al Jazeera έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς του Ισραήλ και το κατηγόρησε ότι στοχοποιεί συστηματικά τους υπαλλήλους του στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας, τουλάχιστον 262 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
133
113
92
90
Newsit logo
Newsit logo