Γάζα: Βίντεο από την εξουδετέρωση του δημοσιογράφου του Al Jazeera – «Ήταν τρομοκράτης της Χαμάς», λέει το Ισραήλ

Ανακοίνωση για τη δολοφονία του δημοσιογράφου του Al Jazeera, Μοχάμεντ Γουισάχ, έβγαλε σήμερα (09.04.2026) ο στρατός του Ισραήλ, αποκαλώντας τον μάλιστα «τρομοκράτη της Χαμάς».

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera σκοτώθηκε στη Γάζα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού. Στο βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός του Ισραήλ στα social media, φαίνεται ρουκέτα να εκτοξεύεται κατά του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραψαν οι IDF στα social media τους, ανακάλυψαν για πρώτη φορά πως ήταν μέλος της Χαμάς τον Φεβρουάριο του 2024. Μάλιστα υποστηρίζουν πως ήταν «βασικός τρομοκράτης στα κεντρικά γραφεία παραγωγής πυραύλων και όπλων της Χαμάς» και αποτελούσε «απειλή για τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού».

Δείτε το βίντεο:

צה”ל חיסל מחבל של ארגון הטרור חמאס שהיווה איום לכוחות במרחב ופעל במסווה של עיתונאי



כוחות צה”ל בפיקוד הדרום תקפו וחיסלו אתמול את מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של ארגון הטרור חמאס, שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה”ל הפועלים במרכז רצועת עזה.… pic.twitter.com/dU8eg1j3UW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026

Ο ισραηλινός Στρατός αναφέρει ακόμη ότι χτύπησε και σκότωσε τον δημοσιογράφο, αφού σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν σταθμεύσει στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γουισάχ «συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων του IDF και αποτελούσε συγκεκριμένη απειλή για τις δυνάμεις στην περιοχή», αναφέρει ο IDF.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Γουισάχ συμμετείχε στην παραγωγή drones, πυραύλων και πρόσθετων όπλων, και επίσης συμμετείχε στη μεταφορά όπλων μέσω της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει ο στρατός.

Προσθέτουν μάλιστα πως εκμεταλλευόταν την ταυτότητα του δημοσιογράφου για να εκτελεί επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Το Al Jazeera έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς του Ισραήλ και το κατηγόρησε ότι στοχοποιεί συστηματικά τους υπαλλήλους του στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας, τουλάχιστον 262 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.