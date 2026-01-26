Συμβαίνει τώρα:
Γάζα: Βρέθηκε η σορός του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου και επιστρέφει στο Ισραήλ

«Έπεσε» υπερασπιζόμενος το Κιμπούτς Αλουμίμ στο νότιο Ισραήλ, την ημέρα της εισβολής της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023
Ο Ισραηλινός όμηρος
Αφίσα με τον όμηρο - REUTERS / Ronen Zvulun

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (26/1/26) ότι εντόπισε και ταυτοποίησε τη σορό του Ραν Γκβίλι, του τελευταίου εναπομείναντα ομήρου στη Γάζα.

Η σορός του ομήρου θα επιστραφεί στο Ισραήλ για να ταφεί και πλέον δεν υπάρχουν νεκροί ή ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι στην Γάζα…

Χθες Κυριακή (25/1/26), το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε πως βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση του στρατού για τον εντοπισμό της σορού σε ένα κοιμητήριο της βόρειας Γάζας.

Ο όμηρος
Ο όμηρος αστυνομικός Ran Gvili – ΦΩΤΟ Bring Them Home Now / Handout via REUTERS

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο Λοχίας Ραν Γκαβιλί Ζλ, μαχητής των κομάντο των Γιαμάμ, ηλικίας 24 ετών κατά τη στιγμή του θανάτου του, έπεσε στη μάχη το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η σορός του απήχθη στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο Ισραηλινός στρατιώτης «έπεσε» υπερασπιζόμενος το Κιμπούτς Αλουμίμ στο νότιο Ισραήλ, την ημέρα της εισβολής της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία απήχθησαν 251 άνθρωποι.

