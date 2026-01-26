Γάζα: Βρέθηκε η σορός του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου και επιστρέφει στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (26/1/26) ότι εντόπισε και ταυτοποίησε τη σορό του Ραν Γκβίλι, του τελευταίου εναπομείναντα ομήρου στη Γάζα.

Η σορός του ομήρου θα επιστραφεί στο Ισραήλ για να ταφεί και πλέον δεν υπάρχουν νεκροί ή ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι στην Γάζα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες Κυριακή (25/1/26), το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε πως βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση του στρατού για τον εντοπισμό της σορού σε ένα κοιμητήριο της βόρειας Γάζας.

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה”ל הודיעו למשפחת החטוף רן גואילי ז”ל, כי יקירם זוהה ויושב לקבורה.



על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, רס״ל רן גואילי ז״ל, לוחם יס”מ, בן 24 במותו, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר 2023… — דובר צה״ל אפי דפרין – Effie Defrin (@IDFSpokesperson) January 26, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο Λοχίας Ραν Γκαβιλί Ζλ, μαχητής των κομάντο των Γιαμάμ, ηλικίας 24 ετών κατά τη στιγμή του θανάτου του, έπεσε στη μάχη το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η σορός του απήχθη στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

There are officially no more hostages in captivity in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) January 26, 2026

Ο Ισραηλινός στρατιώτης «έπεσε» υπερασπιζόμενος το Κιμπούτς Αλουμίμ στο νότιο Ισραήλ, την ημέρα της εισβολής της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία απήχθησαν 251 άνθρωποι.