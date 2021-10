Οκτώ άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί από την κατάρρευση εν μέρει πολυώροφου κτιρίου χθες, Παρασκευή (08.10.2021), το πρωί στο θέρετρο Μπατούμι στη Γεωργία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας. Το δυστύχημα αποδόθηκε στις εργασίες ανακαίνισης που γινόντουσαν σε ένα διαμέρισμα.

Από το κτήριο κατέρρευσαν πέντε όροφοι, καταπλακώνοντας πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο μπροστά του, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ενδέχεται «έως και 15 άνθρωποι» να έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής «τα σωστικά συνεργεία έχουν διασώσει δύο πολίτες που εισήχθησαν στο νοσοκομείο και ανασύρει οκτώ πτώματα από τα συντρίμμια», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η γεωργιανή αστυνομία.

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε για το δυστύχημα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Residential block collapsed in #Batumi . There are survivors. Those found in the ruins of the block were all alive, rescuers still searching. I hope everyone survives this disaster. Collapse happened when water utility company was drilling on the first floor. pic.twitter.com/gxIy892rpe

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη διαμερίσματος που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και δύο εργατών που είχαν επιφορτιστεί να κάνουν εργασίες ανακαίνισης, διευκρινίζει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Οι ανακριτές διαπίστωσαν ότι οι δύο άνδρες, υπό την καθοδήγηση του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, πραγματοποιούσαν εργασίες «παραβιάζοντας σε σοβαρό βαθμό τους κανόνες ασφαλείας, γεγονός το οποίο οδήγησε στην κατάρρευση μιας εισόδου στο κτίριο».

Οι τρεις άνδρες κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε ποινή 2 ως 10 ετών κάθειρξης.

Εκατοντάδες διασώστες έσπευσαν χθες στο σημείο, ενώ στο Μπατούμι μετέβησαν ο πρωθυπουργός Ιρακλί Γκαριμπασβίλι και ο υπουργός Εσωτερικών Βάχτανγκ Γκομελαούρι.

Σημειώνεται πως το ματς της Εθνικής Ελλάδας με την αντίστοιχη της Γεωργίας, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους ασφαλείας.

The match Between Georgia and Greece will be held behind closed doors.



This is due to the tragedy that occurred as a result of the collapse of a residential building in Batumi.



At this point, 8 people were found dead.😔

October 11 declared day of mourning 🙏🏻 pic.twitter.com/PZTpq5edbY