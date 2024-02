Δικαστήριο στη Γεωργία διέταξε την προφυλάκιση για πέντε μέρες μιας γυναίκας η οποία «βεβήλωσε» θρησκευτική εικόνα που απεικονίζει τον Σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν, μετέδωσαν σήμερα Παρασκευή 2/2/2024 τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ένωση Νέων Δικηγόρων της Γεωργίας, η οποία έχει αναλάβει την υπεράσπιση της γυναίκας, της Νάτα Περάντζε, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί άμεσα σε τηλεφωνική κλήση ούτε για την δίκη, ούτε για τα κίνητρα «βεβήλωσης» της εικόνας του Στάλιν, αλλά δήλωσε στο γεωργιανό πρακτορείο ειδήσεων InterPressNews ότι η εν λόγω γυναίκα φυλακίσθηκε με κατηγορίες χουλιγκανισμού, που συνιστά διοικητικό αδίκημα.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν ανέφερε ποια γραμμή υιοθέτησαν οι δικηγόροι που ανέλαβαν την υπεράσπισή της.

Court in #Georgia 🇬🇪sentenced civic activist Nata Peradze to 5 days of administrative detention for “petty hooliganism” after throwing paint at the St. Matrona of Moscow icon depicting Soviet dictator Stalin in Tbilisi’s main Holy Trinity Cathedral. https://t.co/1jwzrQsSD0 pic.twitter.com/bGq6LHcsVr

Στα μέσα Ιανουαρίου είχε πραγματοποιηθεί διαδήλωση με τη συμμετοχή χιλιάδων Γεωργιανών που ζητούσαν να τιμωρηθεί αυστηρά η Περάντζε, η οποία είχε κατηγορηθεί ότι έριξε μπλε μπογιά στην εικόνα που είχε τοποθετηθεί στον ναό της Αγίας Τριάδας στο Τμπιλίσι, σε μια πράξη διαμαρτυρίας.

Οι συγκεντρωμένοι προέρχονταν από τον χώρο της ακροδεξιάς και επιχείρησαν να εισβάλλουν στο σπίτι της Περάντζε. Παραμένει ασαφές αν η διαμαρτυρία σχετιζόταν με την μπλε μπογιά στην θρησκευτική εικόνα ή στην «βεβήλωση» του γεννημένου στην Γεωργία Ιωσήφ Στάλιν.

Dozens of far-right protesters attempted to storm the house of a woman who allegedly defaced an icon featuring Georgian-born Soviet dictator Joseph Stalin at the main cathedral in Tbilisi. https://t.co/Wl6jfHHonw

Η κίνηση της ακτιβίστριας – που είχε καταγραφεί στις 9 Ιανουαρίου με άγνωστη τότε την υπαίτια – είχε προκαλέσει αναστάτωση στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία.

In #Georgia, unknown persons poured blue paint on the icon of Matrona of Moscow in Holy Trinity Cathedral of Tbilisi, which has an image of Stalin on it



The icon became a subject of controversy in Georgia when a video from the cathedral was published by former MP Giorgi… pic.twitter.com/nqbgIOs9LO