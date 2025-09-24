Γεραπετρίτης: «Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία – Συνεχίζουμε την προσπάθεια με την Αίγυπτο για τη μονή Σινά»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μίλησε για την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και τη μονή Σινά στην Αίγυπτο.

Όσον αφορά τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένη για εχτές, Τρίτη 23.09.2025, όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της συμμετοχής του τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ανέφερε μεταξύ άλλων πως θεωρεί ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία.

«Υπήρξε μία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγραμμάτων λόγω επιγενόμενων συναντήσεων, ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Έγινε σήμερα μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο. Αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σχετικά με το ζήτημα της μονής Σινά και την συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του ο υπουργός εξωτερικών ανέφερε: «Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στον χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα, τόσο τα διμερή, όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε».

«Ειδικότερα για το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής, συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνική συζήτηση. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθειά μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί η λειτουργική εκείνη λύση, έτσι ώστε το Μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.