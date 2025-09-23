Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Το παρασκήνιο της αναβολής – Ποια θεωρείται η πιο πιθανή ημερομηνία

Τουρκία και Ελλάδα προσανατολίζονται να γίνει αύριο Τετάρτη το τετ α τετ των δυο ηγετών
Μητσοτάκης - Ερντογάν
Στιγμιότυπο από την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν το 2024 στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Η αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί απόψε στις 21.00 στη Νέα Υόρκη δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στην ελληνική αποστολή.

Οι πληροφορίες για τις διεργασίες στο παρασκήνιο από την αμερικανική πλευρά μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο παλαιστινιακό με τον Ντόναλντ Τραμπ να οργανώνει σήμερα μια μίνι διάσκεψη με τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών έδειχναν ότι κινούμαστε προς τα εκεί. Έτσι, λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος και ενώ μετρούσαμε αντίστροφα για την συνάντηση των ηγετών Ελλάδας – Τουρκίας Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπήρξε η ενημέρωση ότι αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Ο λόγος που πρόβαλλε η Άγκυρα ήταν όντως η συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε αντίρρηση στη διευκόλυνση του Τούρκου προέδρου καθώς η συγκεκριμένη διάσκεψη θα είναι σε εξέλιξη την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Αυτό που αναζητούν τώρα οι δυο αντιπροσωπείες είναι διαθέσιμη ώρα για να πραγματοποιήσουν τη συνάντηση τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών. Και με δεδομένο ότι η αυριανή ημέρα στο πρόγραμμα του Ταγίπ Ερντογάν είναι κενή ενόψει και της συνάντησης που θα έχει την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ όλα δείχνουν Τετάρτη.

Οι δυο αντιπροσωπείες καταβάλλουν προσπάθεια προσδιορισμού της συνάντησης για την Τετάρτη ακόμα κι αν χρειαστεί η Τουρκική πλευρά να μεταθέσει κάποιο άλλο προγραμματισμένο ραντεβού του προέδρου της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Οι δύο κυβερνήσεις είναι απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση του έργου
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στο περιθώριο της...
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Οι δύο κυβερνήσεις είναι απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση του έργου
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να εγκαταλείψει την αδράνεια και να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος
«Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια. Η λύση των δύο κρατών στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη επιλογή για την ειρηνική συνύπαρξη και ασφάλεια»
διαδηλώσεις
Γιώργος Φλωρίδης: Δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής – Εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει τεθεί ζήτημα ταυτοποίησης σορού θύματος των Τεμπών
«Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχει αίτημα, δεν μπορεί να αποφανθεί, γιατί δεν έχει αίτημα. Αν υποβληθεί, όπως λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα απαντηθεί άμεσα»
Ο Γιώργος Φλωρίδης 36
Newsit logo
Newsit logo