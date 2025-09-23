Η αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί απόψε στις 21.00 στη Νέα Υόρκη δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στην ελληνική αποστολή.

Οι πληροφορίες για τις διεργασίες στο παρασκήνιο από την αμερικανική πλευρά μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο παλαιστινιακό με τον Ντόναλντ Τραμπ να οργανώνει σήμερα μια μίνι διάσκεψη με τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών έδειχναν ότι κινούμαστε προς τα εκεί. Έτσι, λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος και ενώ μετρούσαμε αντίστροφα για την συνάντηση των ηγετών Ελλάδας – Τουρκίας Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπήρξε η ενημέρωση ότι αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Ο λόγος που πρόβαλλε η Άγκυρα ήταν όντως η συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε αντίρρηση στη διευκόλυνση του Τούρκου προέδρου καθώς η συγκεκριμένη διάσκεψη θα είναι σε εξέλιξη την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Αυτό που αναζητούν τώρα οι δυο αντιπροσωπείες είναι διαθέσιμη ώρα για να πραγματοποιήσουν τη συνάντηση τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών. Και με δεδομένο ότι η αυριανή ημέρα στο πρόγραμμα του Ταγίπ Ερντογάν είναι κενή ενόψει και της συνάντησης που θα έχει την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ όλα δείχνουν Τετάρτη.

Οι δυο αντιπροσωπείες καταβάλλουν προσπάθεια προσδιορισμού της συνάντησης για την Τετάρτη ακόμα κι αν χρειαστεί η Τουρκική πλευρά να μεταθέσει κάποιο άλλο προγραμματισμένο ραντεβού του προέδρου της.