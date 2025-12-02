Κόσμος

Γερμανία: 20.000 φυσίγγια της Bundeswehr εκλάπησαν κατά τη μεταφορά τους

Φορτίο στρατιωτικών πυρομαχικών εξαφανίστηκε κοντά στο Μαγδεμβούργο μετά από ανεξέλεγκτη στάση του οδηγού, παραβιάζοντας τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας
Ένας στρατιώτης της Bundeswehr
Ένας στρατιώτης της Bundeswehr / REUTERS / Christian Mang

Ένα ιδιαίτερα ντροπιαστικό περιστατικό ταλανίζει τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις: περίπου 20.000 φυσίγγια που προορίζονταν για τη Bundeswehr στη Γερμανία εκλάπησαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς μεταφέρονταν από ιδιωτικό συνεργάτη, σύμφωνα με το Der Spiegel και τη δημόσια τηλεόραση MDR.

Το φορτίο των φυσιγγίων εξαφανίστηκε από μη φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης κοντά στο Μαγδεμβούργο στη Γερμανία, τη στιγμή που ο οδηγός του φορτηγού κοιμόταν σε παρακείμενο ξενοδοχείο.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή μόλις την επόμενη ημέρα, όταν το όχημα έφθασε στον τελικό προορισμό του, σε στρατιωτική βάση της Σαξονίας–Άνχαλτ. Σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, στο όχημα θα έπρεπε να επιβαίνουν δύο οδηγοί, με τον έναν να βρίσκεται συνεχώς μέσα στο όχημα – κάτι που σε αυτή τη μεταφορά δεν τηρήθηκε καθόλου.

Ακόμη χειρότερα, ο οδηγός φέρεται να έκανε και στάση εκτός προγράμματος, δίνοντας στους δράστες την ιδανική ευκαιρία να δράσουν.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών ή τον ακριβή τύπο των πυρομαχικών που κλάπηκαν. Ωστόσο, η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο ενός τυχαίου περιστατικού: εκτιμά ότι το φορτηγό είχε τεθεί υπό παρακολούθηση και ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απρόβλεπτη στάση του οδηγού για να αρπάξουν το ευαίσθητο φορτίο.

