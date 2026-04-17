Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα: Δεν μπορώ να αναφερθώ στα ζητήματα Ελλάδας – Τουρκίας γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο

Για τις προσπάθειες της Τουρκίας να βρει λύση με τις ΗΠΑ για το θέμα των F-35, σε συνδυασμό με τους ρωσικούς S-400 που κατέχει η Άγκυρα, μίλησε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, στο Φόρουμ της Αττάλειας.

Ο Αμερικανός πρέσβης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το ζήτημα των S-400 θα επιλυθεί σύντομα και συνέδεσε τις επιδιώξεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, η οποία όπως είπε, «διαθέτει S-300 και F-35».

Αποφεύχθηκε πάντως να τοποθετηθεί για τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας με χαμόγελο πως αν μιλήσει γι’ αυτό το ζήτημα θα του απαγορεύσουν να ξαναεπισκεφθεί τη Μύκονο.

Tom Barrack, US Ambassador to Turkey:



“I think you’re going to see the S-400 solution solved soon. From my boss’s point of view, acceptance into an F-35 program is fine. Greece has S-300s and F-35s. So the Greece-Turkey issue is another historic issue I won’t even attempt to get… pic.twitter.com/i31cgKyFTE — Mintel World (@mintelworld) April 17, 2026

«Πιστεύω ότι το ζήτημα με τα S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του αφεντικού μου (Ντόναλντ Τραμπ), η ένταξη στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Όσο για το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας, πρόκειται για ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα προσπαθήσω καν να αναφερθώ, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο!» είπε με χιουμοριστική διάθεση, στο τέλος της τοποθέτησής του.