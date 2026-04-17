Κόσμος

Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα: Δεν μπορώ να αναφερθώ στα ζητήματα Ελλάδας – Τουρκίας γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο

«Από τη σκοπιά του αφεντικού μου, η ένταξη στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35» είπε ο Αμερικανός διπλωμάτης
Τομ Μπάρακ
Ο αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ / REUTERS/Umit Bektas

Για τις προσπάθειες της Τουρκίας να βρει λύση με τις ΗΠΑ για το θέμα των F-35, σε συνδυασμό με τους ρωσικούς S-400 που κατέχει η Άγκυρα, μίλησε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, στο Φόρουμ της Αττάλειας.

Ο Αμερικανός πρέσβης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το ζήτημα των S-400 θα επιλυθεί σύντομα και συνέδεσε τις επιδιώξεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, η οποία όπως είπε, «διαθέτει S-300 και F-35».

Αποφεύχθηκε πάντως να τοποθετηθεί για τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας με χαμόγελο πως αν μιλήσει γι’ αυτό το ζήτημα θα του απαγορεύσουν να ξαναεπισκεφθεί τη Μύκονο.

 

«Πιστεύω ότι το ζήτημα με τα S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του αφεντικού μου (Ντόναλντ Τραμπ), η ένταξη στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Όσο για το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας, πρόκειται για ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα προσπαθήσω καν να αναφερθώ, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο!» είπε με χιουμοριστική διάθεση, στο τέλος της τοποθέτησής του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
209
85
79
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονιστικές εικόνες από τη μαζική επιστροφή των κατοίκων του Λιβάνου στα σπίτια τους μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ
Παράλληλα η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι μαχητές της κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» σε περίπτωση παραβίασης από το Ισραήλ της εκεχειρίας των 10 ημερών
λίβανος
Newsit logo
Newsit logo