Γερμανία: Αμερικανικό F-16 συνετρίβη σε αμερικανική βάση

Μαχητικό αεροσκάφους τύπου F-16 συνετρίβη το μεσημέρι της Τρίτης (22.9.26) στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπανγκντάλεμ στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, μετέδωσε η Ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR.
Εκτιμάται ότι ο πιλότος του F-16 έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και διασώθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, το οποίο επικαλείται την περιφερειακή διοίκηση του Μπίτμπουργκ-Προυμ της Γερμανίας τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.
An F-16 fighter jet has reportedly crashed at the U.S. Spangdahlem Air Base in western Germany on Tuesday afternoon.— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Witnesses reported seeing a jet rapidly descend before a large column of black smoke appeared near the runway.
Local reports say two aircraft had taken off and… pic.twitter.com/MB4S6zKQm5
American F-16 fighter jet crashes in Germany— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2026
According to preliminary reports, the aircraft crashed while approaching for landing after a training flight. It went down on the grounds of a golf club near the base and the B50 road.
The pilot managed to eject. Local authorities… pic.twitter.com/ygD3rsLjHJ
F-16 crashes at US Air Base Spangdahlem in Germany. Large smoke plume over the base. Pilot ejected, one person injured. https://t.co/jVe9MPhQHh pic.twitter.com/1d969Lddu9— Russian Market (@runews) September 22, 2026
Spangdahlem airport F16 crash pic.twitter.com/LonvdfgkUv— Ewout Bajema (@eabajema) September 22, 2026
Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων.