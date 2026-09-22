Γερμανία: Αμερικανικό F-16 συνετρίβη σε αμερικανική βάση

17:34 22.09.26

Κάλεσμα Τραμπ για οικονομική απομόνωση του Ιράν - «Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα πυρομαχικά από ό,τι είχαν διανοηθεί ποτέ» - «Θα δημιουργήσουμε δύο «μεγάλες» στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία» - Άλλαξε το όνομα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε Υπερνοημοσύνη (SI)