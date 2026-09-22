Κόσμος

Γερμανία: Αμερικανικό F-16 συνετρίβη σε αμερικανική βάση

Ο πιλότος φαίνεται ότι εκτινάχθηκε εγκαίρως και είναι ασφαλής -Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί
Αμερικανικό F-16
F-16 της Αμερικανικής Αμερικανικής Αεροπορίας / Phelan M. Ebenhack via AP
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Μαχητικό αεροσκάφους τύπου F-16 συνετρίβη το μεσημέρι της Τρίτης (22.9.26) στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπανγκντάλεμ στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, μετέδωσε η Ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR.

Εκτιμάται ότι ο πιλότος του F-16 έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και διασώθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, το οποίο επικαλείται την περιφερειακή διοίκηση του Μπίτμπουργκ-Προυμ της Γερμανίας τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων.

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