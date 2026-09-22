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Ιρανική αεροπορική δηλώνει ότι δεν ειδοποιήθηκε για απαγόρευση πτήσεων σε χώρες της Μέσης Ανατολής, παρά τις κυρώσεις από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε στη «μαύρη λίστα» όλον τον τομέα των αερομεταφορών του Ιράν και απείλησε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποιον οργανισμό συνεργάζεται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες
Αεροδρόμιο
Photo by: Markus Mainka/picture-alliance/dpa/AP Images
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Ότι δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση για απαγόρευση να εξυπηρετεί πτήσεις σε χώρες που συνορεύουν με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα (22.09.2026) η Iran Air, ο ιρανικός εθνικός αερομεταφορέας, παραμονή της αυστηροποίησης των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του ιρανικού αεροπορικού κλάδου.

«Η Iran Air δεν έχει λάβει καμία επίσημη ειδοποίηση ή οδηγία από τις αρχές Πολιτικής Αεροπορίας της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν ή του Ιράκ σχετικά με παύση ή αναστολή των πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας προς την Κωνσταντινούπολη, το Μπακού και τη Νατζάφ», τόνισε ο εθνικός αερομεταφορέας σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA. Η ανακοίνωση δεν έκανε λόγο για άλλους πιθανούς προορισμούς.

Στις αρχές του μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε στη «μαύρη λίστα» όλον τον τομέα των αερομεταφορών του Ιράν και απείλησε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποιον οργανισμό συνεργάζεται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι από αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου «οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πετούν» πουθενά στον κόσμο. Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες «δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση (…) διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου», είπε.

Το Ιράν διαθέτει 27 αεροπορικές εταιρείες, οι περισσότερες από τις οποίες εκτελούν εσωτερικές πτήσεις.

Η Iran Air, ο εθνικός αερομεταφορέας και η Mahan Air, μια ιρανική ιδιωτική εταιρεία, είναι οι δύο κύριες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, που εξυπηρετούν κυρίως γειτονικές χώρες, αλλά και τη Ρωσία και την Κίνα.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιτίθεται σε «παράνομες μονομερείς κυρώσεις».

Από χθες Δευτέρα, η Γεωργία απαγόρευσε όλες τις ιρανικές πτήσεις στο έδαφός της, ενώ η Mahan Air ανακοίνωσε επίσης ότι διακόπτει όλες τις πτήσεις της προς τη γειτονική Τουρκία, κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών.

Λίγο μετά την χθεσινή ανακοίνωση της Ουάσινγκτον, δύο ιρακινές κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ιράκ θα αναστείλει τις πτήσεις των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών «από σήμερα Τρίτη».

Αυτοί οι περιορισμοί περιπλέκουν περαιτέρω τη δυνατότητα των Ιρανών να ταξιδεύουν στο εξωτερικό ή να επιστρέφουν στη χώρα τους.

Οι ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου είχαν ήδη προκαλέσει το πλήρες κλείσιμο του ιρανικού εναέριου χώρου.

Οι πτήσεις έχουν έκτοτε επαναληφθεί εν μέρει, αλλά μόνο ιρανικές εταιρείες επιτρέπεται επί του παρόντος να εκτελούν πτήσεις εκτός Ιράν.

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