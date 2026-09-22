Βρετανία: 14χρονος μαχαίρωσε συμμαθήτριά του επειδή αρνήθηκε να βγει μαζί του – Βίντεο που σοκάρει

Ανατριχιαστικές στιγμές αποτυπώνονται σε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην περιοχή του Γκλόστερσαϊρ στη Βρετανία. Ένας 14χρονος επιτίθεται με μαχαίρι σε συμμαθήτριά του, εξοργισμένος από την «απόρριψη».

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Μαρτίου 2026 στην περιοχή αυτή της Βρετανίας, όταν ο ανήλικος ακολούθησε τη συνομήλική του μέσα σε κατάστημα.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, ο 14χρονος είχε αναπτύξει εμμονική συμπεριφορά απέναντι στη συμμαθήτριά του και μετά την άρνηση να βγει μαζί του ραντεβού τον Δεκέμβριο του 2025, άρχισε να της στέλνει μηνύματα μέσω ψεύτικων λογαριασμών στα social media.

Σύμφωνα με το βίντεο των καμερών ασφαλείας, ο ανήλικος πλησίασε τη 14χρονη μέσα στο κατάστημα και της επιτέθηκε επανειλημμένα με μαχαίρι κουζίνας. Μάλιστα, ο καταστηματάρχης, που προσπάθησε να απομακρύνει τον δράστη, δέχθηκε και ο ίδιος χτύπημα με το μαχαίρι στην πλάτη.

Η ανήλικη κατάφερε τελικά να ξεφύγει, να βγει από το κατάστημα και να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, από την επίθεση τραυματίστηκε στον λαιμό, τα χέρια και το πρόσωπο.

Μετά την επίθεση, ο 14χρονος διέφυγε από το σημείο, αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς.

Προσοχή, το βίντεο που ακολουθεί περιέχει σκληρές εικόνες:

Ο 14χρονος δικάστηκε από το Bristol Crown Court, το οποίο του επέβαλλε 12μηνη διαταγή παραπομπής και περιοριστική εντολή διάρκειας τριών ετών.

Από την πλευρά της, η 14χρονη είπε στο δικαστήριο ότι δεν έβγαινε από το σπίτι για αρκετές ημέρες μετά την επίθεση και ότι εξακολουθεί να βλέπει εφιάλτες στους οποίους ξαναζεί το περιστατικό.