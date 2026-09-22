Κόσμος

Ο 43χρονος Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενίς υποβλήθηκε σε ευθανασία – Είχε μείνει ανάπηρος μετά από χειρουργείο

Το 2023 είχε κάνει επέμβαση για βουβωνοκήλη όπου του τοποθετήθηκε εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο, η αρχή της «καθόδου του στην κόλαση», όπως έλεγε ο ίδιος
Ο Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενίς, 43 ετών, υποβλήθηκε σε ευθανασία
Ο 43χρονος Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενίς / πηγή φωτογραφίας Χ
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Σε ευθανασία για να βάλει τέλος στους πόνους που υπέμενε υποβλήθηκε στα 43 του χρόνια την Τρίτη (22.09.2026) ο Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενίς. Είχε μείνει σοβαρά ανάπηρος έπειτα από επέμβαση για τοποθέτηση πλέγματος για κήλη.

Όπως ανακοίνωσε μετά την ευθανασία η οποία έγινε στο Βέλγιο, ο δικηγόρος του Γάλλου ηθοποιού, Φιλίπ Κουρτουά, ο Αρνό Ντενίς είχε ιδρύσει τη συλλογικότητα, «Θύματα των πλεγμάτων κήλης στη Γαλλία».

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα συνέλεγε από τα social media εκατοντάδες μαρτυρίες ανθρώπων που υπέφεραν από τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των εμφυτευμάτων.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για βουβωνοκήλη στις 17 Ιουλίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας του τοποθετήθηκε ένα εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο, η αρχή της «καθόδου του στην κόλαση», όπως έλεγε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Κουρτουά, ο Αρνό Ντενίς πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του συμβουλευόμενος τρεις γιατρούς στη Ναμούρ του Βελγίου. «Το σώμα του δεν άντεχε άλλο. Είχε χάσει κάθε έλεγχο. Ο θάνατος του Αρνό Ντενίς είναι συνέπεια των βασάνων που υπέφερε επί πολλούς μήνες», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

«Μου ανέθεσε να παρακολουθήσω προσωπικά τη διαδικασία και να στηρίξω την οικογένειά του», συνέχισε, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ήδη είχε προσφύγει κατά της απόφασης των δικαστικών αρχών να βάλουν στο αρχείο, χωρίς να δώσουν συνέχεια, στη μήνυση που είχε καταθέσει ο πελάτης του.

Ο ηθοποιός είχε καταθέσει μήνυση «κατ’ αγνώστων» για πρόκληση τραυματισμού από αμέλεια στις 5 Ιανουαρίου 2026 όμως η υπόθεση μπήκε στο αρχείο τον Αύγουστο επειδή το αδίκημα «δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς». Ο ίδιος είχε δηλώσει στον δημοσιογραφικό όμιλο Ebra ότι ήταν «αηδιασμένος» από αυτήν την εξέλιξη. «Ποδοπατάνε ό,τι απέμεινε από εμένα», είπε.

Ο δικηγόρος είπε επίσης ότι η οικογένεια του Αρνό Ντενίς δεν επιθυμεί να κάνει κάποια δήλωσε σε αυτό το στάδιο.

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