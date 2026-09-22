Κόνι Λοΐζος: Πώς χωράει ο αναλογικός κόσμος στη συζήτηση για την τεχνολογική ανάπτυξη, που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο

Στη Silicon Valley τα gadget τεχνολογίας είναι μέρος της επαγγελματικής εξάρτησης, είναι props για ένα ολοκληρωμένο καθημερινό look. Laptop, smartphone, ακουστικά, smartwatch και, πλέον, κάποιος AI assistant που είναι πάντα διαθέσιμος, διαρκώς, στο παρασκήνιο.

Κι όμως, όταν η Connie Loizos κάθισε απέναντι από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Σαν Φραντζίσκο (21/09/2026), για μια συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τις startups, τις επενδύσεις και τη θέση της Ελλάδας στον νέο τεχνολογικό χάρτη, είχε μπροστά της κάτι πολύ λιγότερο εντυπωσιακό, ένα στοιχείο από έναν κόσμο που έχουμε αφήσει πίσω μας: ένα σπιράλ μπλοκάκι και ένα στυλό.

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Η εικόνα έχει κάτι ανεπιτήδευτα ρετρό.

Και ακριβώς γι’ αυτό τραβάει το βλέμμα και σε βάζει σε σκέψεις και προβληματισμό: Είναι η Loizos μία «νοσταλγός του αναλογικού κόσμου» και πόσο οξύμωρο είναι αυτό; Τι μήνυμα θέλει να στείλει; Γιατί ακολουθεί την «παλιακή» τακτική του χαρτιού και του μολυβιού;

Γιατί σε καμία περίπτωση, δεν θα μπορούσε να της δοθεί ο χαρακτηρισμός της τεχνολογικά… αποστασιοποιημένης!

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Είναι η Editor in Chief και General Manager του TechCrunch, ενός από τα σημαντικότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την τεχνολογία και τις startups.

Καλύπτει τη Silicon Valley από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν ξεκίνησε στο ιστορικό Red Herring, ενώ πριν από το TechCrunch εργάστηκε στη Thomson Reuters και είχε καλύψει το venture capital για τη San Jose Mercury News.

Το 2013 ίδρυσε το StrictlyVC, ένα newsletter που έγινε σημείο αναφοράς για την κοινότητα του venture capital και των startups.

Το StrictlyVC αποκτήθηκε από τη Yahoo το 2023 και εντάχθηκε στο οικοσύστημα του TechCrunch, με τη Loizos να αναλαμβάνει την ίδια χρονιά την κορυφαία συντακτική και διοικητική θέση του μέσου.

Connie Loizos (Πηγή φωτό: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/Δημήτρης Παπαμήτσος)

Με άλλα λόγια, αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει από πρώτο χέρι πώς η Silicon Valley πέρασε από τα PCs και τα πρώτα internet startups στην εποχή των smartphones, του cloud και σήμερα της generative AI, είναι εκείνη.

Κι όμως, για να κρατήσει σημειώσεις, επέλεξε χαρτί.

Μια εικόνα από το μακρινό παρελθόν, δεδομένου ότι η ίδια η δημοσιογραφία συζητά καθημερινά αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γράψει, να ερευνήσει, να απομαγνητοφωνήσει και να οργανώσει μια συνέντευξη.

Όμως ένα δημοσιογραφικό μπλοκάκι εξακολουθεί να έχει τη δική του χρησιμότητα. Δεν χρειάζεται μπαταρία, δεν αποσυνδέεται από το Wi-Fi και δεν απαιτεί update. Κυρίως, όμως, σε κρατά «συνδεδεμένο» με τη συζήτηση.

Το να γράψεις μια σύντομη σημείωση, στο χαρτί, μπορεί να διαλύσει την αμηχανία, να σε κάνει να συγκεντρωθείς περισσότερο και να αποδείξει ότι προσέχεις τον συνομιλητή σου και «κρατάς» κάποιες από τις πληροφορίες που σου δίνει, για μελλοντική επεξεργασία.

Η Loizos έχει χτίσει την καριέρα της ακριβώς πάνω σε αυτή τη δουλειά: να ακούει, να ρωτά και να ξεχωρίζει μέσα σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών εκείνες που αξίζουν να γίνουν ιστορία. Και η πρόσφατη συζήτησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κινήθηκε ακριβώς σε αυτό το πεδίο.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Shack15, έφερε στο ίδιο δωμάτιο τον πρωθυπουργό, επενδυτές και ανθρώπους του ελληνικού οικοσυστήματος AI, με τη Loizos να συντονίζει τη συζήτηση για την Ελλάδα, την τεχνητή νοημοσύνη και τις προοπτικές της χώρας.

Η σχέση της με την Ελλάδα δεν είναι, άλλωστε, καινούργια. Το 2025 είχε βρεθεί στην Αθήνα για το πρώτο StrictlyVC event στην Ελλάδα, όπου είχε επίσης συνομιλήσει με τον Μητσοτάκη.

Τότε είχε γράψει στο TechCrunch ότι η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικής αλλαγής στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, επιχειρώντας να δει την ελληνική startup σκηνή μέσα από το βλέμμα της Silicon Valley.

Η Loizos ανήκει, επομένως, σε μια γενιά δημοσιογράφων που έμαθε να κάνει ρεπορτάζ πριν το AI γίνει προσωπικός βοηθός, πριν το Zoom γίνει αίθουσα συσκέψεων και πριν κάθε πληροφορία αποκτήσει τη δυνατότητα να φτάσει στην οθόνη μας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ίσως γι’ αυτό το σπιράλ μπλοκάκι να είναι κάτι περισσότερο από μια τυχαία λεπτομέρεια στην εικόνα. Η χειρόγραφη σημείωση παραμένει μια απλή πράξη συγκέντρωσης. Μια ερώτηση γραμμένη στο χαρτί. Μια φράση που δεν χρειάζεται να περάσει από κάποιον αλγόριθμο για να αποκτήσει σημασία. Και ένας δημοσιογράφος που, αντί να κοιτάζει μια ακόμη οθόνη, κοιτάζει τον άνθρωπο απέναντί του.

Μήπως τελικά, ακόμα και στη Silicon Valley, ορισμένα εργαλεία δεν χρειάζεται να γίνουν «έξυπνα» για να παραμείνουν χρήσιμα;