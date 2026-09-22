Τραμπ σε δημοσιογράφους πριν την ομιλία του στον ΟΗΕ: Τιμή μου να βρίσκομαι εδώ – Ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Σημειώνουμε πρόοδο, η χώρα μας τα πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε. Στη συνέχεια έστειλε κι ένα μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγο πριν την ομιλία του στον ΟΗΕ: «Ο Πούτιν πρέπει να επιλύσει τον πόλεμο με την Ουκρανία» είπε.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για τις 16.55 ώρα Ελλάδας και πραγματοποιείται εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει τα πέντε χρόνια.

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Ο Τραμπ αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του για να υποστηρίξει ότι ο πόλεμος με το Ιράν απέτρεψε την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και για να προβάλει αυτό που ο ίδιος θεωρεί πρόοδο προς την ειρήνη και προς μια παγκόσμια τάξη περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα αμερικανικά συμφέροντα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Επίσηξς αναμένεται να ασκήσει κριτική στον ΟΗΕ, αναδεικνύοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να εμποδίσει τον οργανισμό και άλλους διεθνείς θεσμούς να περιορίσουν, κατά την άποψη της Ουάσιγκτον, την αμερικανική κυριαρχία ή να προωθήσουν μια ατζέντα που η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει αριστερή, δήλωσε ο αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Τραμπ είχε προκαλέσει αίσθηση και πέρυσι με μια ιδιαίτερα επιθετική ομιλία στον ΟΗΕ, λέγοντας ότι άλλες χώρες «οδηγούνται στην κόλαση», μεταξύ άλλων εξαιτίας των πολιτικών τους για το κλίμα και τη μαζική μετανάστευση.

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CNN: Πρόθυμος να συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ «αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες»

Πρόθυμος να οργανώσει συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εφόσον «οι συνθήκες είναι κατάλληλες», είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχει ενημερώσει σχετικά τους συμβούλους του, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο CNN Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση των συζητήσεων.

Όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, μια συνάντηση τέτοιου είδους θα μπορούσε, επίσης, να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή κορυφαίων συμβούλων του Αμερικανού προέδρου που βρίσκονται μαζί του στη Νέα Υόρκη.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση.