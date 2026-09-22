«Πόλεμος» μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον – Απολύθηκε ο ανιψιός της από τη θέση του επικεφαλής ασφαλείας

Ο Μπράιαν Σίβερ, ανιψιός της Ντόλι Πάρτον και ο άνθρωπος που ανακοίνωσε τον θάνατο της σταρ της country τον περασμένο μήνα, φέρεται να απολύθηκε από τη θέση του επικεφαλής ασφαλείας της τραγουδίστριας, την οποία κατείχε επί χρόνια. Σημειώνεται ότι η ίδια η Ντόλι Πάρτον είχε ζητήσει από τον ανιψιό της να είναι εκείνος που θα ανακοινώσει δημόσια τον θάνατό της.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Σίβερ έλαβε την περασμένη εβδομάδα ειδοποίηση που τον ενημέρωνε ότι ο ίδιος και οι εταιρείες ασφαλείας του απομακρύνονταν άμεσα από όλα τα ακίνητα της Ντόλι Πάρτον. Νέες ομάδες ασφαλείας ανέλαβαν την προστασία της κύριας κατοικίας της στο Νάσβιλ του Τενεσί, καθώς και του μουσείου της, της κατοικίας της στο κέντρο της πόλης και της αποθήκης της.

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Μιλώντας στο TMZ, ο Σίβερ δήλωσε ότι είναι «αναστατωμένος από τις απρόσμενες και, μέχρι στιγμής, ανεξήγητες ενέργειες», ενώ προειδοποίησε για κινήσεις «κακής πίστης» γύρω από την περιουσία της Πάρτον.

«Παραμένουμε αμετακίνητοι στην απόφασή μας να εκπληρώσουμε την τελευταία επιθυμία της [Πάρτον] να προστατεύσουμε την οικογένειά της και αρνούμαστε να εκφοβιστούμε από εκείνους των οποίων οι ενέργειες πιστεύουμε ότι γίνονται κακόπιστα, με σκοπό να αποκομίσουν κέρδος από τη ζωή ενός ανθρώπου που έδωσε πρόθυμα τόσα πολλά», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η σχέση του με την περιουσία της Πάρτον

Το TMZ αναφέρει ότι, παρότι η επιστολή απόλυσης απαλλάσσει τον Σίβερ από τα καθήκοντά του στον τομέα της ασφάλειας, δεν καταργεί το προσωπικό του ενδιαφέρον στο καταπίστευμα της Πάρτον, το οποίο αφορά τα ακίνητα και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

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Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Πάρτον από τον ίδιο τον Σίβερ, γιο της αδελφής της, Κάσι. Ο ίδιος γνωστοποίησε τον θάνατό της μέσω βίντεο στα social media και αποκάλυψε ότι είχε αναλάβει επικεφαλής της ασφάλειάς της για περισσότερες από δύο δεκαετίες, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Λάρι.

«Είχα φανταστεί το βάρος αυτής της στιγμής, αλλά δεν το είχα πραγματικά νιώσει μέχρι τώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ταυτόχρονα υπερηφάνεια και βαθιά θλίψη.

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μία τεράστια μουσική και φιλανθρωπική κληρονομιά.