Γερμανία: Έρευνα για τρομοκρατία ξεκίνησε η αστυνομία μετά την επίθεση κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Βρανδεμβούργο

Να αναλάβει δράση αποφάσισε η αστυνομία της Γερμανίας μετά τη χθεσινή επίθεση (1/9/2026) σε ηλεκτρικό υποσταθμό κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιάνσβαλντε στο Βραδεμβούργο. Πλέον ανακοίνωσε ότι ξεκινάει έρευνα για τρομοκρατία, μετά και τις ζημιές που προκλήθηκαν σε γραμμές ηλεκτροδότησης και τη σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας.

«Εκτός από τις υποψίες για διατάραξη δημόσιων υπηρεσιών, πρόκληση έκρηξης με τη βοήθεια εκρηκτικών και καταστροφή απαραίτητου εξοπλισμού εργασίας, ξεκίνησε επίσης έρευνα για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης», ανέφερε η αστυνομία του κρατιδίου του Βραδεμβούργου στο Πότσνταμ της Γερμανίας.

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Εξάλλου, έπειτα από βλάβη που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε υποσταθμό της εταιρίας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion στο Μπέργκχαϊμ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν υποψίες για «πράξη δολιοφθοράς».

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στο Ντίσελντορφ (δυτικά), ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, δήλωσε πως υπάρχει «αρχική υποψία για σαμποτάζ που κατευθύνεται εναντίον της συνταγματικής τάξης».

Οι ερευνητές εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια: «τηλεκατευθυνόμενο σαμποτάζ από ξένο κράτος» και «εξτρεμιστική αριστερή», ενέργεια, πρόσθεσε ο Ρόιλ.

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Μάλιστα αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση πιθανής επίθεσης στη Γερμανία αφού η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα (2/9/2026) ότι ερευνά επίθεση και σε υποσταθμό της πόλης Μπέργκχαϊμ η οποία όμως δεν επηρέασε την παροχή ρεύματος στην περιοχή.

Το Βερολίνο κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις.