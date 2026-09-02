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Πλοία-«οχυρά» στον Βόσπορο: Δίχτυα, λάστιχα και δεξαμενές νερού απέναντι στα drones

Εμπορικά πλοία περνούν τον Βόσπορο με αυτοσχέδιες κατασκευές προστασίας, καθώς οι επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα εντείνονται
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ (Πηγή φωτό: iStock)
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ (Πηγή φωτό: iStock)
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Η εικόνα θα μπορούσε να θυμίζει πολεμικό πλοίο, αφορά όμως εμπορικά δεξαμενόπλοια και φορτηγά.

Δίχτυα, λάστιχα και δεξαμενές νερού τοποθετούνται πάνω και γύρω από πλοία που διασχίζουν τον Βόσπορο, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις από πιθανές επιθέσεις με drones.

Το Caruzo, υπό σημαία Σιέρα Λεόνε, πέρασε από τα Στενά του Βοσπόρου στις 11 Αυγούστου με δεξαμενές νερού κρεμασμένες στην πρύμνη, ενώ το ρωσικής σημαίας Khrizopraz είχε λάστιχα γύρω από το κύτος του στις 27 Αυγούστου.

Άλλα πλοία χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «cope cages», δικτυωτές κατασκευές που καλύπτουν τμήματα της υπερκατασκευής.

Όχι απέναντι σε κάθε drone

Οι αυτοσχέδιες λύσεις προσφέρουν περιορισμένη προστασία.

Ο Corey Ranslem της Dryad Global εκτιμά ότι μπορούν να βοηθήσουν απέναντι σε μικρότερα drones, όχι όμως απαραίτητα απέναντι σε μεγαλύτερα στρατιωτικά συστήματα ή μη επανδρωμένα σκάφη με ισχυρά εκρηκτικά φορτία.

Η αύξηση των επιθέσεων έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε εμπορικά πλοία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει από τον Ιούλιο τις επιθέσεις εναντίον πλοίων και υποδομών που συνδέονται με τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και σιτηρών, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα σε ουκρανικά λιμάνια.

Η Τουρκία επαναφέρει το θέμα των σιτηρών

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Άγκυρα επιχειρεί να επαναφέρει έναν ασφαλή θαλάσσιο διάδρομο για τις εξαγωγές σιτηρών. Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει προετοιμάσει σχετικό σχέδιο και βρίσκεται σε επαφή με Ρωσία και Ουκρανία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα επιβαρύνουν την παγκόσμια αγορά σιτηρών, με ιδιαίτερες συνέπειες για την Αφρική.

Η Μόσχα, ωστόσο, απορρίπτει προς το παρόν την επαναφορά της συμφωνίας που είχε επιτρέψει την εξαγωγή σχεδόν 33 εκατ. τόνων ουκρανικών σιτηρών πριν από την αποχώρησή της το 2023.

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