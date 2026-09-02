Κόσμος

Κίνα: Αποκαταστάθηκε ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στα σύνορα με το Νεπάλ – Είχε καταστραφεί από τη πλημμύρα

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης με τον φόβο νέων πλημμυρών
FILE PHOTO: A drone view shows damaged buildings and houses covered in mud next to the Likhu River following deadly flash floods and mudslides, in Devighat, Nuwakot district, Nepal, August 30, 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo
Εικόνα από drone δείχνει κατεστραμμένα σπίτια καλυμμένα με λάσπη δίπλα στον ποταμό Likhu στο Devighat, στην περιοχή Nuwakot, Νεπάλ / REUTERS/Athit Perawongmetha
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Ευχάριστα νέα μετά την αποκατάσταση από την Κίνα του μοναδικού δρόμου που οδηγεί στο πέρασμα Γκιρόνγκ, στα σύνορα με το Νεπάλ, μία εβδομάδα αφότου τμήματά του παρασύρθηκαν από την καταστροφική πλημμύρα, επιτρέποντας σε βαριά μηχανήματα να φθάσουν για πρώτη φορά στην κύρια ζώνη της καταστροφής.

Οι εκτεταμένες ζημιές στον εθνικό αυτοκινητόδρομο G216 από την φονική πλημμύρα στο Νεπάλ, είχαν ως αποτέλεσμα η Κίνα να ρίχνει από αέρος εξοπλισμό και εφόδια στους διασώστες στην πρώτη γραμμή, ορισμένοι από τους οποίους πέρασαν περπατώντας μέσα από βουνά για να φθάσουν στο σημείο.

Μεγάλος αριθμός βαριών μηχανημάτων έχουν φθάσει τώρα στην περιοχή όπου βρισκόταν ένα κινεζικό συνοριακό συγκρότημα ελέγχου, μαζί με εξοπλισμό προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις έρευνας, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης με τον φόβο νέων πλημμυρών

Δείχνοντας πλάνα ομάδων διάσωσης και εκσκαφέων, η CCTV ανέφερε πως πληρώματα συνεργείων διάσωσης εφοδιασμένα με συσκευές εντοπισμού ζωής και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Η πρόοδος παρεμποδίστηκε λόγω της επίμονης βροχής και του δύσκολου ανάγλυφου του εδάφους, καθώς τα πληρώματα πρέπει να εργάζονται σε μια στενή ορεινή χαράδρα, ανάμεσα σε ασταθείς γκρεμούς και έναν ορμητικό ποταμό.

Οι αρχές, που παρακολουθούν τη στάθμη λιμνών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες πλημμύρες αν υπερχειλίσουν, είπαν ότι οι κίνδυνοι αυτοί έχουν μειωθεί, όμως οι κατολισθήσεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Στο Νεπάλ, οι αρχές είπαν ότι οι ελπίδες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μειώνονται. Τουλάχιστον 1.114 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 4.000 παραμένουν αγνοούμενοι.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, ο επίσημος απολογισμός της Κίνας παραμένει σταθερός από την Κυριακή (30.08.2026) στους 16 νεκρούς και τους 546 αγνοούμενους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 104 Ινδοί, 49 Νεπαλέζοι καθώς και 33 Λετονοί που πιστεύεται ότι ήταν μέλη δύο ομάδων τουριστών.

Η Κίνα θα στείλει περισσότερους ειδικούς στην ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA και προμήθειες εκτάκτου ανάγκης όπως γέφυρες Bailey, ψυγεία νεκρών και εξοπλισμό επικοινωνιών στο Νεπάλ μετά τη φονική ξαφνική πλημμύρα στα σύνορα, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα ζήτησε από το Νεπάλ να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διάσωση και μεταφορά Κινέζων πολιτών που αγνοούνται εκεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Γκούο Ζιακούν στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

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