Γερμανία: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία – Ο ένας σχετίζεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας σχετικά με την επίθεση από drones που είχε πραγματοποιηθεί στη Λειψία στις αρχές Αυγούστου, με το Βερολίνο να δείχνει κατάφορα τη Μόσχα για το περιστατικό και δύο άνδρες να έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με γερμανικά μέσα.

Ένας άνδρας που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετονικό διαβατήριο, καθώς και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αρχές, θεωρούνται ύποπτοι για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην Γερμανία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung, του NDR και του WDR, οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν ταυτοποιήσει δύο άτομα που συνδέονται με την επίθεση με drones στις αρχές Αυγούστου. Από την επίθεση αυτή, το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε ίσως γλίτωσε στο παρά πέντε από μια μεγάλη καταστροφή, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, εμφανίστηκε πολύ σοβαρός σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη το βράδυ. Είπε ότι η απόπειρα επίθεσης είχε οργανωθεί επαγγελματικά, με μεγάλη τεχνική γνώση και σημαντική προετοιμασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι λεγόμενες «υβριδικές ρωσικές επιχειρήσεις» στην Ευρώπη.

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Οι μέχρι τώρα πληροφορίες, όπως είπε, δείχνουν ότι στην υπόθεση συμμετείχαν άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών.

Τους χαρακτήρισε «πράκτορες χαμηλού επιπέδου». Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης της 4ης Αυγούστου.

Ο υπουργός δεν αποκάλυψε τα ονόματα των πιθανών δραστών ούτε εξήγησε αναλυτικά γιατί οι γερμανικές αρχές πιστεύουν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Είπε μόνο ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι οι πληροφορίες πρέπει να προστατευτούν πολύ αυστηρά.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι έρευνες έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά. Η εφημερίδα Die Zeit ανέφερε ότι ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας ερευνά επίσημα δύο υπόπτους.

Μπήκε στη Γερμανία με αεροπλάνο, πήγε στη Λειψία με νοικιασμένο αυτοκίνητο και έφυγε ξανά αεροπορικώς

Σύμφωνα με πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung (SZ), του NDR και του WDR, οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει το άτομο που είχε αναλάβει την οργάνωση και την καθοδήγηση της σχεδιαζόμενης επίθεσης στη Λειψία.

Πρόκειται για έναν άνδρα που γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά έχει λετονικό διαβατήριο. Ο άνδρας αυτός φέρεται να έχει σχέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις έρευνες, στα τέλη Ιουλίου ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία μέσω του αεροδρομίου BER του Βερολίνου. Στη συνέχεια φέρεται να νοίκιασε αυτοκίνητο και να κατευθύνθηκε προς τη Λειψία.

Δύο ημέρες πριν από την αποτυχημένη επίθεση με drones, ο ύποπτος έφυγε από τη Γερμανία. Και αυτή τη φορά ταξίδεψε αεροπορικώς μέσω του αεροδρομίου BER.

Ίχνη DNA οδήγησαν σε δεύτερο ύποπτο

Στο σημείο της επίθεσης, οι ερευνητές βρήκαν επίσης ίχνη DNA, τα οποία τους οδήγησαν σε έναν δεύτερο ύποπτο.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε γενετικό υλικό πάνω σε ένα από τα drones, στο εσωτερικό μιας κονσέρβας που ήταν γεμάτη με εκρηκτικά, καθώς και πάνω σε μια κεραία που είχε τοποθετηθεί σε ένα δέντρο κοντά στο αεροδρόμιο.

Η κεραία αυτή φαίνεται ότι είχε τοποθετηθεί εκεί για να ενισχύει το σήμα των drones, τα οποία ελέγχονταν μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τα ίχνη DNA με ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, βρήκαν αντιστοιχίες στη Λιθουανία και τη Φινλανδία.

Με ιταλική βίζα μπήκε στην Ευρώπη ο δεύτερος ύποπτος

Μέσω αυτών των στοιχείων, οι αρχές φαίνεται ότι έφτασαν σε έναν άνδρα από τη Λευκορωσία, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές διαφόρων χωρών για άλλα αδικήματα.

Οι ερευνητές κατάφεραν επίσης να εξακριβώσουν πότε και με ποιον τρόπο μπήκε στη Γερμανία και πότε έφυγε από τη χώρα.

Ο συγκεκριμένος ύποπτος έχει και ρωσικό διαβατήριο. Σύμφωνα με την έρευνα των SZ, NDR και WDR, φέρεται να ταξίδεψε με ιταλική τουριστική βίζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, η συγκεκριμένη βίζα είχε εκδοθεί στα τέλη Απριλίου από ιταλική διπλωματική υπηρεσία στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη

Η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Σε ανακοίνωσή της, η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο χαρακτήρισε το περιστατικό μια «πρόχειρα στημένη προβοκάτσια». Επίσης δήλωσε ότι ανησυχεί για αυτό που αποκάλεσε «ένα νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία».

Η Ρωσία έχει αρνηθεί και στο παρελθόν ότι συμμετείχε σε επιθέσεις ή επιχειρήσεις σαμποτάζ.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δολοφονία ενός Γεωργιανού στο πάρκο Kleiner Tiergarten στο Βερολίνο, τον Αύγουστο του 2019. Τότε είχε συλληφθεί ένας Ρώσος εκτελεστής, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Ωστόσο, το 2024 ο συγκεκριμένος Ρώσος απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων. Όταν επέστρεψε στη Μόσχα, τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος μάλιστα τον αγκάλιασε.

Οι γερμανικές αρχές, πάντως, δεν είναι σίγουρες ότι θα καταφέρουν να συλλάβουν και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους υπόπτους, καθώς κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο παρελθόν. Το δημοσίευμα φέρνει ως παράδειγμα τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο γερμανικό κοινοβούλιο το 2015, που οι αρχές είχαν εντοπίσει ύποπτους πράκτορες, αλλά δεν κατάφεραν να τους συλλάβουν, επειδή εκείνοι δεν ταξίδεψαν ξανά στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA) πιστεύουν ότι στην αποτυχημένη επίθεση πριν από περίπου έναν μήνα μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα drones απ’ όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τρία drones, είτε ολόκληρα είτε κομμάτια τους.