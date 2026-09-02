Κόσμος

Η Νέα Υόρκη βάζει φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το γυμνάσιο

Η μεγαλύτερη δημόσια σχολική περιφέρεια των ΗΠΑ περιορίζει τη χρήση εργαλείων AI από μαθητές έως και την 8η τάξη, ανοίγοντας μια νέα συζήτηση για το πότε η τεχνολογία βοηθά πραγματικά τη μάθηση
Πηγή φωτό: iStock
Πηγή φωτό: iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Νέα Υόρκη αποφασίζει να πατήσει φρένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Από τη νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές από το 2-K έως και την 8η τάξη των δημόσιων σχολείων της πόλης δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία AI που απευθύνονται απευθείας σε μαθητές.

Η πολιτική αφορά περίπου 600.000 παιδιά και αποτελεί μία από τις πιο αυστηρές κινήσεις περιορισμού της AI σε μεγάλο αμερικανικό σχολικό σύστημα.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για καθολική απαγόρευση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εργαλεία για συγκεκριμένες εργασίες, ενώ οι μαθητές του high school θα μπορούν να έχουν πιο ελεγχόμενη πρόσβαση στην τεχνολογία.

Η γραμμή μπαίνει στην 8η τάξη

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται generative AI εφαρμογές, chatbots, AI tutors και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται απευθείας από τους μαθητές. Η 8η τάξη είναι ουσιαστικά το τέλος του αμερικανικού middle school, επομένως η απαγόρευση φτάνει περίπου μέχρι το τέλος του ελληνικού Γυμνασίου.

Η λογική της πόλης δεν είναι ότι η AI δεν έχει θέση στην εκπαίδευση. Είναι ότι τα μικρότερα παιδιά πρέπει πρώτα να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και κριτική σκέψη χωρίς να εξαρτώνται από εργαλεία που μπορούν να παράγουν έτοιμες απαντήσεις.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντανί έχει χαρακτηρίσει την κίνηση «moratorium», υποστηρίζοντας ότι η πόλη θέλει να αξιολογήσει καλύτερα τις επιπτώσεις της τεχνολογίας πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Η νέα πολιτική έρχεται μαζί με περιορισμούς στον χρόνο χρήσης ατομικών ψηφιακών συσκευών μέσα στην τάξη. Για τις τάξεις 3 έως 5 προβλέπεται όριο έως 30 λεπτά ημερησίως, ενώ για το middle school έως 45 λεπτά, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Η κατεύθυνση είναι σαφής: λιγότερη εξάρτηση από οθόνες και περισσότερος χρόνος για τη διδασκαλία, τη συνεργασία και την άμεση επαφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η απόφαση έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή έρχεται λίγους μήνες μετά την πρώτη προσπάθεια της Νέας Υόρκης να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τη χρήση AI στα σχολεία.

Τον Μάρτιο του 2026, το New York City Public Schools είχε παρουσιάσει ένα «traffic light» σύστημα για την αξιολόγηση των επιτρεπτών χρήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πολιτική όμως δέχθηκε αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα η πόλη να κινηθεί τελικά προς αυστηρότερους περιορισμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
203
131
121
101
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γερμανία: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία – Ο ένας σχετίζεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες
Πρόκειται για έναν άνδρα που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετονικό διαβατήριο, καθώς και έναν από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αρχές
07 August 2026, Saxony, Schkeuditz: Police officers are walking across a field on the grounds of Leipzig Airport. The investigation into the discovery of the explosive-laden drone is ongoing. Numerous police officers are on the scene near the northern runway, searching the area on foot. 7
Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων στο Νεπάλ - Πιθανό να βρεθούν ζωντανοί δεκάδες εγκλωβισμένοι εργάτες σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
Τουλάχιστον 1.130 άνθρωποι είναι οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα, και πάνω 4.500 οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ - Ανησυχίες λόγω της κακοκαιρίας και των συνεχώς κατολισθήσεων
Nepal army soldiers work during a search and rescue operation outside a tunnel near the Hydropower Project sites, following deadly flash floods and mudslides, in Rasuwa district, Nepal, in this handout obtained by Reuters on September 1, 2026. Nepal Army/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
Ιράν: Νεκρά τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης – Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν
Σύμφωνα με τις αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του ιρακινού Κουρδιστάν, τα στρατεύματα του συνασπισμού κατέρριψαν 10 drones που έφεραν εκρηκτικά στον εναέριο χώρο της επαρχίας Αρμπίλ
Φρουροί της Επανάστασης
Newsit logo
Newsit logo