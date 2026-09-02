Η Νέα Υόρκη βάζει φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το γυμνάσιο

Η Νέα Υόρκη αποφασίζει να πατήσει φρένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Από τη νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές από το 2-K έως και την 8η τάξη των δημόσιων σχολείων της πόλης δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία AI που απευθύνονται απευθείας σε μαθητές.

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Η πολιτική αφορά περίπου 600.000 παιδιά και αποτελεί μία από τις πιο αυστηρές κινήσεις περιορισμού της AI σε μεγάλο αμερικανικό σχολικό σύστημα.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για καθολική απαγόρευση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εργαλεία για συγκεκριμένες εργασίες, ενώ οι μαθητές του high school θα μπορούν να έχουν πιο ελεγχόμενη πρόσβαση στην τεχνολογία.

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Η γραμμή μπαίνει στην 8η τάξη

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται generative AI εφαρμογές, chatbots, AI tutors και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται απευθείας από τους μαθητές. Η 8η τάξη είναι ουσιαστικά το τέλος του αμερικανικού middle school, επομένως η απαγόρευση φτάνει περίπου μέχρι το τέλος του ελληνικού Γυμνασίου.

Η λογική της πόλης δεν είναι ότι η AI δεν έχει θέση στην εκπαίδευση. Είναι ότι τα μικρότερα παιδιά πρέπει πρώτα να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και κριτική σκέψη χωρίς να εξαρτώνται από εργαλεία που μπορούν να παράγουν έτοιμες απαντήσεις.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντανί έχει χαρακτηρίσει την κίνηση «moratorium», υποστηρίζοντας ότι η πόλη θέλει να αξιολογήσει καλύτερα τις επιπτώσεις της τεχνολογίας πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Η νέα πολιτική έρχεται μαζί με περιορισμούς στον χρόνο χρήσης ατομικών ψηφιακών συσκευών μέσα στην τάξη. Για τις τάξεις 3 έως 5 προβλέπεται όριο έως 30 λεπτά ημερησίως, ενώ για το middle school έως 45 λεπτά, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Η κατεύθυνση είναι σαφής: λιγότερη εξάρτηση από οθόνες και περισσότερος χρόνος για τη διδασκαλία, τη συνεργασία και την άμεση επαφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η απόφαση έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή έρχεται λίγους μήνες μετά την πρώτη προσπάθεια της Νέας Υόρκης να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τη χρήση AI στα σχολεία.

Τον Μάρτιο του 2026, το New York City Public Schools είχε παρουσιάσει ένα «traffic light» σύστημα για την αξιολόγηση των επιτρεπτών χρήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πολιτική όμως δέχθηκε αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα η πόλη να κινηθεί τελικά προς αυστηρότερους περιορισμούς.