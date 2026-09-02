Κόσμος

Αίγυπτος: «Άμορφη μάζα» το ένα από τα δύο λεωφορεία μετά τη σύγκρουση στο Σινά – Στους 21 έφτασαν οι νεκροί, 28 τραυματίες

Μεταξύ των νεκρών είναι δέκα Ιορδανοί, το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 43 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 22 Ιορδανοί
τροχαιο αιγυπτος
Το λεωφορείο μετά το τροχαίο στη Αίγυπτο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τους 21 έφτασαν οι νεκροί από τη φονική σύγκρουση των δύο λεωφορείων που σημειώθηκε σήμερα (2/9/2026) στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, ενώ 28 είναι οι τραυματίες.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου στο Σινά της Αιγύπτου φανερώνουν τη σφοδρή σύγκρουση, αφού το λεωφορείο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερώς και να έχει γίνει ένα μάτσο σίδερα.

Η ιορδανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι δέκα Ιορδανοί, διευκρινίζοντας ότι το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 43 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 22 Ιορδανοί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε για άγνωστο λόγο στον δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάμπ και Νουεϊμπάα.

Η περιοχή του Σινά είναι ένας τουριστικός προορισμός που φημίζεται για τη θαλάσσια βιοποικιλότητά της, τα φυσικά τοπία και τα ορεινά μονοπάτια πεζοπορίας.

Τέτοια δυστυχήματα είναι συνηθισμένα στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμελή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια.

Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών που μετέφεραν εργάτες στη βόρεια Αίγυπτο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
203
131
121
101
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γερμανία: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία – Ο ένας σχετίζεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες
Πρόκειται για έναν άνδρα που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετονικό διαβατήριο, καθώς και έναν από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αρχές
07 August 2026, Saxony, Schkeuditz: Police officers are walking across a field on the grounds of Leipzig Airport. The investigation into the discovery of the explosive-laden drone is ongoing. Numerous police officers are on the scene near the northern runway, searching the area on foot. 7
Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων στο Νεπάλ - Πιθανό να βρεθούν ζωντανοί δεκάδες εγκλωβισμένοι εργάτες σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
Τουλάχιστον 1.130 άνθρωποι είναι οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα, και πάνω 4.500 οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ - Ανησυχίες λόγω της κακοκαιρίας και των συνεχώς κατολισθήσεων
Nepal army soldiers work during a search and rescue operation outside a tunnel near the Hydropower Project sites, following deadly flash floods and mudslides, in Rasuwa district, Nepal, in this handout obtained by Reuters on September 1, 2026. Nepal Army/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
Ιράν: Νεκρά τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης – Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν
Σύμφωνα με τις αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του ιρακινού Κουρδιστάν, τα στρατεύματα του συνασπισμού κατέρριψαν 10 drones που έφεραν εκρηκτικά στον εναέριο χώρο της επαρχίας Αρμπίλ
Φρουροί της Επανάστασης
Newsit logo
Newsit logo