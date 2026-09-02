Αίγυπτος: «Άμορφη μάζα» το ένα από τα δύο λεωφορεία μετά τη σύγκρουση στο Σινά – Στους 21 έφτασαν οι νεκροί, 28 τραυματίες

Τους 21 έφτασαν οι νεκροί από τη φονική σύγκρουση των δύο λεωφορείων που σημειώθηκε σήμερα (2/9/2026) στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, ενώ 28 είναι οι τραυματίες.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου στο Σινά της Αιγύπτου φανερώνουν τη σφοδρή σύγκρουση, αφού το λεωφορείο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερώς και να έχει γίνει ένα μάτσο σίδερα.

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Η ιορδανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι δέκα Ιορδανοί, διευκρινίζοντας ότι το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 43 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 22 Ιορδανοί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε για άγνωστο λόγο στον δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάμπ και Νουεϊμπάα.

Η περιοχή του Σινά είναι ένας τουριστικός προορισμός που φημίζεται για τη θαλάσσια βιοποικιλότητά της, τα φυσικά τοπία και τα ορεινά μονοπάτια πεζοπορίας.

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أسفر عن مصرع 21 بينهم 10 أردنيين.. مشاهد حصرية لـ"العربية مصر" تظهر آثار الحادث المروّع لانقلاب حافلة على طريق "دهب – نويبع" في جنوب سيناء#الحدث_المصري pic.twitter.com/WXb9Qec8kB — الحدث المصري (@AlHadathEgypt) September 2, 2026

Τέτοια δυστυχήματα είναι συνηθισμένα στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμελή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια.

Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών που μετέφεραν εργάτες στη βόρεια Αίγυπτο.