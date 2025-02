Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Μόναχο

Μια ημέρα πριν την Διάσκεψη Ασφαλείας στο Μόναχο και με τα μέτρα να είναι δρακόντεια, καθώς θα βρεθούν εκεί πολλοί ξένοι ηγέτες, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα διαδηλωτών.

Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR), υπάρχουν τουλάχιστον 15 τραυματίες, ενώ οι συνθήκες του συμβάντος είναι για την ώρα ασαφείς.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ωστόσο στην BR ότι το αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα στο πλήθος. Άλλοι μάρτυρες κάνουν λόγο για πυροβολισμούς πριν το περιστατικό, ενώ ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

Στη δημοσιότητα ήρθε ένα βίντεο το οποίο δείχνει την κινητοποίηση που επικρατεί μετά την επίθεση.

