Οι ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα προβλήματα του ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP), αλλά και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της πόλης-κρατιδίου του Βερολίνου, οδήγησαν τον από το 2016 κυβερνώντα συνασπισμό Σοσιαλδημοκρατών (SPD), Πρασίνων και Αριστεράς σε ιστορική αποτυχία, με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) να καταγράφει νίκη – ανατροπή και το καλύτερο ποσοστό του από το 2011. Το ποιος θα κυβερνήσει ωστόσο την επόμενη μέρα την πολύπαθη πρωτεύουσα της Γερμανίας είναι κάτι που παραμένει για την ώρα ασαφές.

«Χάος», «καταστροφή», «απελπισία», είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται πλέον από όλους για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο Βερολίνο, τόσο στη διοίκηση, η οποία γνωρίζει ελάχιστα από ψηφιοποίηση και από εξυπηρέτηση πολιτών, όσο και στην αντιμετώπιση παγίων προβλημάτων στη στέγαση και τις συγκοινωνίες. Πρόσφατα, τα εκτεταμένα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την αλλαγή του χρόνου, προκάλεσαν για μία ακόμη φορά κριτική σε ό,τι αφορά τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας στην πόλη της Γερμανίας.

Η Φραντσίσκα Γκίφαϊ, από τα «πουλέν» του SPD, υπήρξε για χρόνια δημοτική σύμβουλος σε μια από τις πλέον προβληματικές περιοχές του Βερολίνου και κατόπιν υπουργός Οικογένειας, στην τελευταία κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ. Από αυτή τη θέση αποχώρησε όταν δημοσιοποιήθηκαν τα ερωτηματικά γύρω από το διδακτορικό της. Χωρίς να τα απαντήσει, η κυρία Γκίφαϊ λίγους μήνες μετά έθεσε υποψηφιότητα και τον Σεπτέμβριο του 2021 εξελέγη δήμαρχος-κυβερνήτης του Βερολίνου. Οι εκλογές εκείνες ωστόσο κρίθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο άκυρες, καθώς διαπιστώθηκαν «εκτεταμένες και πολύ σοβαρές παρατυπίες» κατά την εκλογική διαδικασία, κάτι που απλώς επιβεβαίωσε την εικόνα χαοτικής διοίκησης του κρατιδίου.

Τα αποψινά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν εν πολλοίς τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων που ήθελαν το CDU να αξιοποιεί τη γενικότερη δυσαρέσκεια και να επικρατεί σε μια παραδοσιακά αριστερή περιοχή της Γερμανίας. Παρά το 28,1% του CDU, ο επικεφαλής του, Κάι Βέγκνερ δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει δήμαρχος του Βερολίνου. Τα τρία κόμματα του έως τώρα συνασπισμού συγκεντρώνουν 49,1% και, τουλάχιστον θεωρητικά, μπορούν να εξακολουθήσουν να κυβερνούν. Το ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ποιος θα ηγηθεί αυτού του συνασπισμού, η Φραντσίσκα Γκίφαϊ ή η «πράσινη» Μπετίνα Γιάρας, καθώς μέχρι τώρα SPD και Πράσινοι συγκεντρώνουν από 18,4%. «Δεν είμαστε πρώτοι, αλλά δεν ξέρουμε ούτε αν είμαστε δεύτεροι», δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Γκίφαϊ. «Ευχαρίστως θα συνεχίζαμε τον συνασπισμό, καλύτερα μάλιστα αν μπορούμε και να ηγηθούμε της κυβέρνησης», σημείωσε η κυρία Γιάρας. Ενδεικτικό της σημερινής εικόνας πάντως είναι και το γεγονός ότι οι δύο υποψήφιες πιθανότατα χάνουν την απευθείας εντολή στις περιφέρειές τους, από τους υποψήφιους του CDU. Αντιθέτως ο υποψήφιος του CDU, Κάι Βέγκνερ επικράτησε με άνεση των αντιπάλων του στην περιοχή του.

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα, ο κ. Βέγκνερ έκανε λόγο για «σαφή εντολή διακυβέρνησης» αλλαγής κατεύθυνσης και τόνισε ότι θέλει να διαπραγματευτεί «στη βάση προγράμματος» τόσο με το SPD όσο και με τους Πράσινους. Την ίδια ώρα οι Φιλελεύθεροι (FDP), με ποσοστό 4,7% (7,2% το 2021) φαίνεται ότι τελικά θα μείνουν εκτός του κρατιδιακού κοινοβουλίου, ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βελτίωσε τα ποσοστά της και έφθασε από το 8,1% στο 9,1%, εκμεταλλευόμενη τα ζητήματα ασφάλειας που προέκυψαν στην πρωτεύουσα το τελευταίο διάστημα.

«Οι χαμένοι μένουν κολλημένοι στην εξουσία», γράφει η εφημερίδα BILD σε σχόλιό της για τα αποψινά αποτελέσματα και περιγράφει ως «απληστία» τη στάση SPD και Πρασίνων που θέλουν να εξακολουθήσουν να κυβερνούν παρά την ξεκάθαρη ήττα τους. «Η πρωτεύουσα χρειάζεται επειγόντως νέα αρχή», υποστηρίζει η εφημερίδα και χαρακτηρίζει «αίσχος» το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης του SPD επί 21 χρόνια, με εταίρους τους Πράσινους και την Αριστερά. «Η πρωτεύουσα υποφέρει από κυκλοφοριακό χάος, υπηρεσίες – εχθρούς του πολίτη και άθλιο σχολικό σύστημα. Κορυφαίο είναι το Βερολίνο μόνο στο έγκλημα, στα χρέη και στην κοινωνική βοήθεια», τονίζει η BILD και καταλήγει τονίζοντας ότι «ο εγωισμός που επιδεικνύουν SPD και Πράσινοι βλάπτει την εμπιστοσύνη στην πολιτική».

