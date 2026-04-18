Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ: «Το Ιράν έχει τον έλεγχο της διαχείρισης τους» λέει ο αντιπρόεδρος της χώρας

Η 10ήμερη εκεχειρία συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή ωστόσο, συνεχίζεται το θρίλερ ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει τον έλεγχο της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ επικαλούμενα τον πρώτο αντιπρόεδρο της χώρας Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ. «Είτε μας αναγνωρίζουν τα δικαιώματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είτε μπαίνουμε στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Αρέφ.

Τουλάχιστον 8 πετρελαιοφόρα και τάνκερ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου διήλθαν νωρίς σήμερα (18.04.2026) το πρωί από τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να έχει δηλώσει χθες ότι ανοίγει για όσο διαρκέσει η εκεχειρία τη θαλάσσια οδό, προτού αλλάξει θέση σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler που παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Ιρανικά ταχύπλοα άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, αφού ο ιρανικός στρατός ανακάλεσε την υπόσχεσή του να κρατήσει ανοικτή τη θαλάσσια οδό.

Ο καπετάνιος του πετρελαιοφόρου είπε πως σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Ομάν προσέγγισαν το πλοίο του δύο ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης. Χωρίς καμία προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, τα ταχύπλοα «άνοιξαν στη συνέχεια πυρ εναντίον του δεξαμενόπλοιου», εξηγεί το UK Maritime Trade Operations Centre σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στο διαδίκτυο. «Το πετρελαιοφόρο και το πλήρωμά του είναι σώα και αβλαβή. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει “νέες ήττες” στον εχθρό»

Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες ήττες» στον εχθρό, σύμφωνα με ένα γραπτό μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το οποίο δημοσιεύτηκε λίγο μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό.

«Το γενναίο πολεμικό ναυτικό είναι έτοιμο να κάνει τον εχθρό να γευτεί την πίκρα νέων ηττών», διαβεβαίωσε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον διορισμό του.