Το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ κατηγορώντας τις ΗΠΑ – 8 πετρελαιοφόρα κατάφεραν να περάσουν

Μόλις λίγες ώρες έμειναν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι ανακτά τον «αυστηρό έλεγχο», κλείνοντας ουσιαστικά εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και ανακαλώντας τη χθεσινή απόφασή του να ανοίξει ξανά αυτή τη κομβικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το Ιράν είχε «συμφωνήσει καλή τη πίστει να επιτρέψει τη διέλευση ενός περιορισμένου αριθμού πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων» από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι Αμερικανοί, παραβιάζοντας τη δέσμευσή τους, «συνεχίζουν να εμπλέκονται σε πράξεις πειρατείας υπό το πρόσχημα του λεγόμενου αποκλεισμού», κατήγγειλε η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Χατάμ αλ Ανμπίγια, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση και αυτό το στρατηγικό πέρασμα βρίσκεται πλέον υπό τον αυστηρό έλεγχο» του Ιράν, προσθέτει η ανακοίνωση.

BREAKING: Iran has announced it is again closing the Strait of Hormuz. The military says the US must lift its blockade of Iranian ports before the Strait is opened again.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον έλεγχο του περάσματος ως απειλή. Ακόμα και οι ειδικοί στη ναυσιπλοΐα δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα είχε παρατηρηθεί αυξημένη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ με δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία να επιχειρούν διέλευση υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Σημειώνεται πως πολλά πλοία παρέμεναν εγκλωβισμένα για εβδομάδες, ωστόσο τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε διέλευση αρκετών σκαφών με σημαίες από διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με αναφορές αρκετά από τα πλοία φέρονται να είναι υπό καθεστώς κυρώσεων, ενώ παρατηρείται συγκεκριμένο μοτίβο κινήσεων. Παραμένει άγνωστο αν θα ανακοπούν από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, που εκτιμάται ότι βρίσκεται κοντά στον Κόλπο του Ομάν.

Οι περισσότερες διελεύσεις γίνονταν μέσω της καθορισμένης διαδρομής που ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες φοβούνται την ύπαρξη ναρκών.

Οκτώ πετρελαιοφόρα διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον 8 πετρελαιοφόρα και τάνκερ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου διήλθαν νωρίς σήμερα το πρωί από τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να έχει δηλώσει χθες ότι ανοίγει για όσο διαρκέσει η εκεχειρία τη θαλάσσια οδό, προτού αλλάξει θέση σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler που παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Ένα πετρελαιοφόρο που μετέφερε αργό, τέσσερα τάνκερ μεταφοράς υγραερίου, δύο πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο και χημικά προϊόντα και ένα όγδοο πλοίο που μετέφερε «πετρελαϊκά προϊόντα» διέσχισαν τα Στενά νωρίς σήμερα το πρωί, όπως δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας Kpler.

Σήμερα επίσης το πρωί, ο ιστότοπος MarineTraffic έδειχνε πως περισσότερα από 12 πλοία κυκλοφορούσαν στην περιοχή, μεταξύ αυτών πετρελαιοφόρα κοντά στην ιρανική νήσο Λαράκ, όμως τουλάχιστον δύο φαίνεται να επέστρεψαν γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Το νέο ναυτιλιακό καθεστώς των Στενών

Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ebrahim Azizi, παρουσίασε τη θέση της Τεχεράνης για την κατάσταση στα Strait of Hormuz. Όπως ανέφερε, «ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί ένα νέο ναυτιλιακό καθεστώς για τα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος «μόνο εμπορικά πλοία με άδεια από το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης θα επιτρέπεται να κινούνται μέσω καθορισμένων διαδρομών, αφού καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να προκαλέσουν οποιαδήποτε αναταραχή για ιρανικά πλοία, η κατάσταση μπορεί εύκολα να αλλάξει».

Την ίδια γραμμή ακολούθησε και το στρατιωτικό αρχηγείο Khatam al-Anbiya, επισημαίνοντας ότι όσο οι ΗΠΑ δεν αίρουν τους περιορισμούς στην πλήρη ελευθερία διέλευσης των ιρανικών πλοίων, «η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει αυστηρά ελεγχόμενη και αμετάβλητη».

Τι συνέβη με το κρουαζιερόπλοιο Celestial Discovery

Για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης, κρουαζιερόπλοιο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για το «Celestial Discovery», υπό σημαία Μάλτας, το οποίο παρέμενε εγκλωβισμένο στο Ντουμπάι για 47 ημέρες.

Το πλοίο πέρασε από τα στενά – σύμφωνα με πληροφορίες χωρίς επιβάτες – και κατευθύνεται προς το Μουσκάτ του Ομάν για ενδιάμεση στάση πριν συνεχίσει το ταξίδι του.

Παρά τις μεμονωμένες διελεύσεις, η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα αν τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι η διέλευση επιτρέπεται, ωστόσο την προηγούμενη ημέρα περισσότερα από δώδεκα πλοία που κατευθύνθηκαν προς την περιοχή αναγκάστηκαν να επιστρέψουν λίγες ώρες αργότερα.