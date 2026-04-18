Πλοία δέχτηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Προειδοποίηση Χαμενεΐ «για πικρές ήττες στους εχθρούς του Ιράν»

Επικίνδυνη τροπή παίρνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να στέλνει μήνυμα ότι το ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να «επιφέρει νέες ήττες στους εχθρούς του» και δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ να δέχονται επίθεση.

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ εξαπολύοντας πυρά κατά των ΗΠΑ. Σειρά πήρε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν προειδοποιώντας ότι το ναυτικό του Ιράν θα προκαλέσει ήττες στους εχθρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε μήνυμά του στο Telegram δήλωσε: «Ο Ισλαμικός Στρατός υπερασπίζεται με θάρρος τη γη, τα ύδατα και τη σημαία που του ανήκουν, όπως έκανε και στους δύο προηγούμενους επιβεβλημένους πολέμους. Με την υποστήριξη του Θεού και του λαού, σε στερεές τάξεις και καθώς βρίσκεται πλάι-πλάι με τους συντρόφους του από άλλες ένοπλες δυνάμεις, μάχεται τους δύο κορυφαίους στρατούς της απιστίας και της αλαζονείας. Ο Ισλαμικός Στρατός έχει εκθέσει την αδυναμία και την ταπείνωση αυτών των στρατών στον κόσμο».

«Με τον ίδιο τρόπο που τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του χτυπούν τις ΗΠΑ και τους σιωνιστές δολοφόνους σαν κεραυνοί, το γενναίο ναυτικό του είναι επίσης έτοιμο να «επιφέρει νέες πικρές ήττες στους εχθρούς του» δήλωσε.

Στο μεταξύ ο ΣΚΑΪ παρουσίασε ηχητικά ντοκουμέντα από ένα πλοίο που προσπάθησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ και δέχτηκε πυρά. Δυο ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης πλησίασαν το τάνκερ και άνοιξαν πυρ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ένα ηχητικό ακούγεται συνομιλία του κυβερνήτη του πλοίου με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο κυβερνήτης του ινδικού δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε τα πυρά απευθυνόμενος στο ιρανικό πολεμικό διαμαρτύρεται και λέει πως «μου δώσατε άδεια για να κινηθώ, γιατί δέχομαι επίθεση;», επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά αυτή τη φράση. «Γιατί μου επιτίθεστε αφού μου έχετε άδεια;».

Στην συνέχεια ο κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό προς το μέρος του πλοίου. Ο κυβερνήτης διαμαρτύρεται και απευθύνει σήμα κινδύνου προκειμένου να ζητήσει βοήθεια.

Ακούγεται να λέει πως «είμαστε σε κίνδυνο», αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό.