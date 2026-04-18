Ιράν: Άνοιξε ο εναέριος χώρος για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου

«Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ.
πτήσεις
Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει από το πρωί του Σαββάτου (18.4.26), επιτρέποντας εκ νέου τη διέλευση διεθνών πτήσεων πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν. «Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας), τόνισε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροσκαφών FlightRadar24, λίγο πριν τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας, κανένα αεροσκάφος δεν πετούσε ακόμη πάνω από το Ιράν, το οποίο έκλεισε τον εναέριο χώρο του στις 28 Φεβρουαρίου, μέρα έναρξης του ισραηλινο-αμερικανικού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
91
75
59
50
Ο Τραμπ «βλέπει» συμφωνία με το Ιράν το Σαββατοκύριακο – «Συμβαίνουν πολλά καλά και αυτό περιλαμβάνει και τον Λίβανο»
Στις πρώτες του δηλώσεις στις κάμερες μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την αισιοδοξία του για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με το Ιράν
Η 34χρονη Έιμι Έσκριτζ είναι η 11η στη λίστα με τους νεκρούς επιστήμονες στις ΗΠΑ - Αυτοπυροβολισμός η αιτία θανάτου της
Τουλάχιστον 10 επιστήμονες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με πρόσβαση σε ευαίσθητα προγράμματα πυρηνικής και διαστημικής τεχνολογίας, έχουν πεθάνει ή αγνοούνται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το 2023
