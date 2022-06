Αντιδράσεις προκάλεσε στη Γερμανία έκθεση έργων τέχνης της Documenta 15. Θεωρήθηκε ότι προβάλλει αντισημιτικά κλισέ, ισχυρισμό που απορρίπτουν οι δημιουργοί.

Μετά τον σάλο οι διοργανωτές της έκθεσης Documenta 15 στη Γερμανία αποφάσισαν να καλύψουν ένα από τα εκθέματα, το οποίο θεωρήθηκε ότι προβάλλει αντισημιτικά κλισέ. Τον ισχυρισμό απορρίπτουν οι δημιουργοί του έργου.

Η καλλιτεχνική ομάδα «Taring Radi» από την Ινδονησία παρουσίασε το έργο «Η δικαιοσύνη του λαού» στη διάσημη έκθεση σύγχρονης τέχνης Documenta στο Κάσελ, η οποία διοργανώνεται από τις 18 Ιουνίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας έντονη κριτική, τόσο από εβραϊκές οργανώσεις όσο και από Γερμανούς πολιτικούς.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάιερ παρευρέθηκε το Σαββατοκύριακο (18 – 19.06.2022) στα εγκαίνια της έκθεσης, αλλά δήλωσε «τόσο θυμωμένος» που μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είχε αποφασίσει εάν θα πήγαινε στο Κάσελ, ενώ τόνισε ότι «όπου η κριτική προς το Ισραήλ μετατρέπεται σε αμφισβήτηση της ύπαρξής του, ξεπερνά κανείς το όριο». Η Documenta και οι αρμόδιοι πολιτικοί θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, όταν πρόκειται για εκδήλωση χρηματοδοτούμενη από το κράτος. «Δεν ήταν όμως», πρόσθεσε ο κ. Σταϊνμάιερ.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει εδώ μια αντισημιτική απεικόνιση», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Έσσης, Άγγελα Ντορν, ενώ η εντεταλμένη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για θέματα ΜΜΕ και Πολιτισμού, Κλαούντια Ροτ σημείωσε ότι «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προστασία από τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό και από κάθε μορφής μισανθρωπία αποτελούν τη βάση της συνύπαρξής μας» και τόνισε ότι «εδώ η καλλιτεχνική ελευθερία φθάνει στο όριό της».

Ο πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου Γιόζεφ Σούστερ κάλεσε τους υπεύθυνους της έκθεσης «να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα», επισημαίνοντας ότι οι δημιουργοί «πέρασαν την κόκκινη γραμμή». Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, ζητήθηκε μάλιστα η παρέμβαση του εισαγγελέα.

Στο έργο, ένας Εβραίος απεικονίζεται με κοφτερούς κυνόδοντες, γλώσσα φιδιού, ματωμένα μάτια και το σήμα των SS στο καπέλο του, ενώ ένας πράκτορας της Μοσάντ με το εβραϊκό αστέρι του Δαυίδ έχει το πρόσωπο γουρουνιού.

«Πρόκειται για κλασικό αντισημιτισμό με την υποστήριξη του κράτους, για απόλυτη υπέρβαση του ορίου και για ανοιχτό μίσος εναντίον των Εβραίων», δήλωσε ο πρόεδρος της οργάνωσης «Πρωτοβουλία Αξιών – Γερμανικές θέσεις» Έλιο Άντλερ.

