Κόσμος

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα στον νότιο Λίβανο

Επίσης, οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν σήραγγες - συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων - της Χαμάς στη βόρεια Γάζα τους τελευταίους μήνες
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο / REUTERS / Shir Torem

Η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο δέχτηκε ένα πολύ σοβαρό πλήγμα σήμερα (27.04.2026) αφού τα ισραηλινά στρατεύματα εξαπέλυσαν μπαράζ βομβαρδισμών εναντίον θέσεων της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο στρατος του Ισραήλ ανακοίνωσε πως βομβάρδισε δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και συγκεκριμένα στην κοιλάδα Μπεκάα, η οποία μπήκε στο στόχαστρο των IDF για πρώτη φορά εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρατάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει ότι οι IDF διατηρούν το δικαίωμα να απαντούν σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ πραγματοποιού σχεδόν καθημερινά πλήγματα εναντίον της.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες (26.04.2026) ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η σιιτική οργάνωση θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έχει κατεδαφίσει σήραγγες – συνολικού μήκους14 χιλιομέτρων – της Χαμάς στη βόρεια Γάζα τους τελευταίους μήνες.

Οι σήραγγες βρίσκονταν στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ειδικά στην περιοχή Μπέιτ Χανούν.

 

Επίσης, τους τελευταίους μήνες, ισραηλινά στρατεύματα έχουν σκοτώσει περίπου 70 Παλαιστίνιους μαχητές, τους οποίους κατηγόρησαν ότι παραβίασαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
79
53
42
40
36
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέες καταγγελίες από γυναίκες που έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του Τζέφρι Επστάιν στο ράντσο του
Περίπου 45 άτομα προσέγγισαν το κέντρο υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων της περιοχής, για να αναζητήσουν πληροφορίες, θεραπεία και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο του
Τζέφρι Έπσταϊν
