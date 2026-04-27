«Πυρά» από τον πρόεδρο του Λιβάνου στη Χεζμπολάχ: «Προδοσία» είναι να σέρνεται η χώρα σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα

Κατά της Χεζμπολάχ στράφηκε ο σήμερα Δευτέρα, 27.04.2026, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος τόνισε ότι ως στόχος είναι οι απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Λιβάνου, δείχνοντας έμμεσα τη Χεζμπολάχ, είναι «πραγματική προδοσία» να σέρνεται η χώρα σε πολέμο για να εξυπηρετούνται ξένα συμφέροντα.

«Στόχος μου είναι να επιτύχω τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης με το Ισραήλ, όπως με τη συμφωνία ανακωχής» μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ το 1949, τόνισε ο Αούν, προσθέτοντας: «Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα δεχτώ μια ταπεινωτική συμφωνία».

Απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, που αρνείται απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ο πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε ότι «εκείνοι που μας έσυραν στον πόλεμο στον Λίβανο τώρα απαιτούν από μας να λογοδοτήσουμε επειδή αποφασίσαμε να διαπραγματευτούμε… Αυτό που κάνουμε δεν είναι προδοσία, προδοσία διαπράττεται από εκείνους που σέρνουν τη χώρα σε πόλεμο προς όφελος ξένων συμφερόντων».

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ επανέλαβε ότι η σιιτική οργάνωση απορρίπτει απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Βηρυτό και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνη απόκλιση» που κινδυνεύει να οδηγήσει τον Λίβανο σε έναν «κύκλο αστάθειας».

Από το πρωί της Δευτέρας, το Ισραήλ εξαπέλσε μπαράζ επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα στον νότιο Λίβανο.